Выставка «Terra cognita» открывается в галерее ARTSTORY

Галерея ARTSTORY подготовила выставку-размышление о значимых для современных художников местах: городах, деревнях и селах, дворах, улицах и домах. Выставка «Terra cognita», – с латыни название можно перевести как «известная, знакомая земля», – пройдет с 16 февраля по 9 апреля 2023. География проекта достаточно широка: из одного арт-пространства откроются «окна» в разные уголки России (помимо двух столиц, это Пермь, Северодвинск, Вологда, Тара Омской области и др.), – через них зритель может заглянуть в важные, сакральные для авторов, и при этом репрезентативные места.

А. Дедушев. Из серий «Гений места». 2023

Е. Кравцов. Листья. 2021

Е. Родионов. Из серии «Город на фанерке». 2019

Е. Утенкова-Тихонова. Кинотеатр «Родина». 2022

С. Агроскин. Без названия. 2022

С. Агроскин. Пустота 9. 2020

С. Казаков-Подкин. Герой дорог. 2022

С. Казаков-Подкин. Тупик. 2021

С. Мирошников. Белый путь. 2017

В проекте принимает участие 17 художников. В своих работах – а будет представлена живопись, графика, скульптуры и объекты – они прежде всего рассуждают о самой сути, о душе места, а не просто демонстрируют конкретные локации. Так, Александр Дедушев обращается к созданию образа «Гения места» в самом первом и буквальном смысле, – в экспозиции представлены графические и скульптурные портреты духов-покровителей города. Автор отмечает: «Вся суть места заключается в его покровителях, Гениях – они духи, они властители тех мест, где существуют».

Одним из импульсов к решению экспозиции стало стихотворение Иосифа Бродского «От окраины к центру». Акцент внимания зрителя сделан на фрагменты и части, из которых складывается цельное и гармоничное впечатление.

О деталях рассуждает Александр Кабин. Изображая «вечные» атрибуты жизни, художник строит вневременное пространство, в котором создает совершенно особенное звучание привычных, казалось бы, объектов. К «следу в жизни вещей» внимателен Семен Агроскин – в своих зарисовках он воплощает многогранность и глубину пространства, говорит о значимости бытовой составляющей жизни.

Большая часть авторов рассуждает на темы, заданные в проекте, отвлеченно: они берут за основу изведанные, изученные места и размышляют о самых важных для них элементах. Так, Кирилл Стрюков обращает пристальное внимание на колористические особенности пространства. Он строит изображения на безупречном сочетании оттенков и полутонов, которые дарят зрителю ощущение стопроцентного узнавания не столько места, сколько атмосферы. Антон Куприянов фокусируется на свете – как правило, на точечном его источнике, который срабатывает как символический ориентир.

Валерий Гриковский пытаясь отразить течение времени, обращается к пейзажу не статичному, но динамичному. Он объясняет это так: «Я не вижу конца этому путешествию и оставляю в графическом лице пейзажа некую возможность, скрытую протяженность в разные стороны, некую пространственно-временную лакуну. Это словно неуловимый зазор, где помещается и расцветает часть жизни, которая могла бы быть моей…». Его работы –своего рода попытки пересобрать реальность, вывести ее за пределы простого, понятного и объяснимого. Он препарирует пейзаж, за счет чего выводит его на новый уровень.

Александр Дашевский в своем творчестве все чаще отходит от каноничного, понятного, очевидного. Он неоднократно перепридумывает свои работы, уничтожая изначальный образ до основания, чтобы собрать что-то новое, альтернативно звучащее. На выставке «Terra Cognita» зритель вновь познакомится с его ранними работами, которые были переосмыслены в последние годы.

Евгений Кравцов, напротив, представляет работы, которые строятся на созидании. Он невероятно тонко прорабатывает детали своих картин, словно плетет кружево из мельчайших подробностей, тем самым создавая «вуаль», бережно укрывающую зрителя.

На выставке есть, однако, не только пейзажи, но и портреты разных мест и даже времени. Евгений Родионов представляет свою серию «Город на фанерке» 2019-2021 годов, в которой он старался запечатлеть портрет родной Вологды. А Елена Утенкова-Тихонова размышляет про время, которое нельзя остановить, но можно нарисовать. «… Остается только то, что увидишь. Как часто занятая размышлениями о том, что было и тревогой перед тем, что будет, я не вижу того, что есть. И тогда время настоящее само окликает меня, вспыхивая на мгновение, – и я вдруг вижу дерево у дороги, поворот знакомой улицы, дом впереди».

Разнообразие подходов художников позволяет не просто представить зрителям разные вариации на тему среднерусского пейзажа, но сложить лоскутное одеяло из воспоминаний авторов, наполнить сверхсмыслом пространства внутри произведений. Другими словами, не только раскрыть тему памяти автора, зрителя и места, но показать самую суть terra cognita.

В экспозицию войдут избранные комментарии художников, которые помогут зрителю приблизиться к пониманию их творческого метода, к разгадке тайных смыслов.

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