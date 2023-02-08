В рамках цикла мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, в «Доме Рахманинова» на Большой Ордынке состоится музыкально-литературный вечер «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ НА ОРДЫНКЕ».

Уникальная возможность встречи с дочерью писателя Ольгой Юлиановной Семеновой – российской писательницей, сценаристкой и прозаиком, актрисой, общественным деятелем, публицистом, директором дома-музея Юлиана Семенова в Крыму «Вилла Штирлиц», автором книги «Юлиан Семенов» в серии «Жизнь замечательных людей» изд. Молодая гвардия. Карьеру публициста Юлиан Семенов начал в газете «Совершенно секретно», а со временем создал бестселлер «Семнадцать мгновений весны». О его воодушевляющем и ярком творчестве знает весь мир. Писатель прошел сложный путь, в любых ситуациях всегда оставался добропорядочным человеком. Ценил дружбу и любил близких ему людей.

Ольга Семёнова поделится историями (в том числе личными воспоминаниями): о встречах своего отца с Федором Шаляпиным-младшим, Сержем Лифарем, Марком Шагалом, и другими яркими фигурами Русского зарубежья, знавшими Сергея Рахманинова, а также загадочными и трагичными поисками янтарной комнаты и возвращением культурных ценностей в Россию.

Прекрасным подарком для всех собравшихся будет участие в вечере Юлиана Брайди-Семенов, внука знаменитого писателя, носящего его имя. Он русско-французский пианист, выпускник парижской консерватории и Моцартеума, ученик Жака Рувье, лауреат международных конкурсов. На вечере в его исполнении прозвучат музыкальные произведения С. Рахманинова и К. Дебюсси. Ф. Шопена и Л. Бетховена.

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