Выставка «Знаменитые гости усадьбы Остафьево: Н.В. Гоголь» открывается в столице

7 октября в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка работ студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова «Знаменитые гости усадьбы Остафьево: Н.В. Гоголь» к 170-летию памяти Николая Васильевича Гоголя.

На выставке будут представлены эскизы к анимационным фильмам и иллюстрации на тему таких произведений Николая Гоголя, как «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект». Работы выполнены студентами мастерской Заслуженного деятеля искусств, профессора Станислава Михайловича Соколова и художника, режиссёра, доцента художественного факультета ВГИК Андрея Дмитриевича Ушакова, и мастерской известного художника-постановщика анимационных фильмов, иллюстратора, доцента художественного факультета ВГИК Аркадия Перчевича Мелик-Саркисяна. В 1832 году, в период написания «Петербургских повестей», произошло знакомство Николая Гоголя и Петра Вяземского, положившее начало их долгому литературному диалогу, а в 1849 году Николай Васильевич посетил имение Вяземского — подмосковную усадьбу Остафьево.

Представленные в экспозиции работы раскрывают образ Петербурга XIX века и особенности той эпохи. Авторы попытались найти свой собственный художественный язык, показывающий литературный мир гоголевских героев. Выставка проходит в рамках культурно-просветительского проекта «ВГИК и Русский Парнас».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.