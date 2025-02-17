Выставка Василия Кононова-Гредина «Структура – язык сознания» открылась в галерее pop/off/art

Василий Кононов-Гредин при поддержке галереи pop/off/art представляет выставку-интервенцию «Структура – язык сознания». В течение одной недели, в универмаге «Цветной» будет открыт выставочный проект мимикрирующий под магазин, «товаром» в котором выступят новые скульптуры Василия Кононова-Гредина, а «продавцом-консультантом» – сам художник.

Помимо объектов, скульптур и наборов-конструкторов, гости получат возможность первыми увидеть новый видео-арт «Enter», работа над которым шла больше года. «Enter» – 39-минутный фильм в жанре мокьюментари, главным героем которого становится человек, странствующий в пустых офисах, торговых центрах, театрах, парках развлечений – городских пространствах, лишенных здесь идеи социального. Видео снято на кассетную vhs-камеру.

«Магазин» в Цветном будет оформлен в эстетике лиминальных пространств – переходных, сюрреалистичных мест, отсылающих к виртуальным мирам. В своем проекте художник, с одной стороны, создает виртуальное поле – фиктивный магазин – внутри нашей реальности, с другой стороны, посредством фильма делает обратный ход из виртуального в реальное.