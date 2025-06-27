В Правительстве России обсудили вектор развития креативных индустрий

​В Москве под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина состоялась стратегическая сессия о развитии креативной экономики в России. Заседание было организовано в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации, данного в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. ​Президент Владимир Путин подчеркнул важность ускоренного развития отраслей, связанных с наукой, культурой, дизайном, музыкой, архитектурой, кино, цифровыми и гуманитарными технологиями, назвав их «экономикой впечатлений» и частью новой структуры национального роста.

«Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения нашего экспортного потенциала. Многие такие товары уже сейчас пользуются спросом за рубежом. И конечно, это очень важно для сохранения наших традиций, истории, преумножения и достижения культуры. Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий, с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральных и региональных властей, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес», — подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

​В стратегической сессии приняли участие представители органов государственной власти, институтов развития, бизнеса, образования, культуры и медиа. Обсуждались приоритетные направления развития креативной экономики до 2030 года, ценностные ориентиры, региональные векторы роста, а также предложения по интеграции креативных решений в экономику страны.

«Развитие креативной экономики было одной из ключевых тем ПМЭФ, в том числе экспертной сессии «Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика». Уже сегодня сектор опережает общие темпы роста экономики в четыре раза. В творческих индустриях занято 4,6 млн человек, общая валовая добавленная стоимость продукции составляет 7,5 трлн рублей. Более 390 тысяч организаций МСП и индивидуальных предпринимателей работают в креативной сфере. Креативная экономика становится ключевым драйвером роста для всех регионов, особенно для тех, где традиционные сектора и природные ресурсы не являются основой экономики. Развитие креативных индустрий формирует новые точки притяжения, способствует удержанию молодежи и создает устойчивый спрос. Это не только инструмент внутреннего развития, но и мягкая сила, усиливающая позиции региона внутри страны и способствующая продвижению культурного кода России»,– отметила заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 прошел Форум креативных индустрий, организованный Фондом Инносоциум. В мероприятии приняли участие более 1 200 экспертов — главы регионов, представители бизнеса, образования, искусства и международных организаций. Они обсудили пути увеличения доли креативной экономики до 6% ВВП к 2030 году. По итогам были сформулированы предложения по методологии оценки, мерам поддержки, развитию региональных кластеров, брендингу территорий и продвижению культурного экспорта. Одним из символов форума стал павильон «Душа России» — креативный проект, существующий как архитектурная метафора гуманитарной экономики.

«На площадке ПМЭФ-2025, Форума креативных индустрий были предложены конкретные шаги для развития творческих индустрий: от методики оценки креативной составляющей в отраслях экономики до механизмов вывода на мировые рынки новых российских брендов и продвижения локальных культурных кодов. Предложения, сформулированные в рамках ПМЭФ и на диалоговых площадках Росконгресса, станут основой для разработки новых мер стимулирования развития отрасли», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.