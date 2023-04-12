Юбилейная выставка графики Алексея Шмаринова  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет ретроспективную выставку произведений Народного художника РФ и академика РАХ Алексея Дементьевича Шмаринова, приуроченную к 90-летию мастера. В экспозицию войдут более 50 акварелей, графических работ из серий «Задонщина», «Герои русского народа XIII – XV веков», «Куликовская битва» и цикл иллюстраций к сборнику «На поле Куликовом».

Алексей Шмаринов. Александр Невский. Из серии «Герои русского народа XIII - XV века». 1969





Алексей Шмаринов. Войско хана. Из серии «Куликовская битва». 1980

Алексей Шмаринов. Дыхание осени. 1995

Алексей Шмаринов. Небо над полями. 1984

Алексей Шмаринов. Русские витязи. Из серии «Куликовская битва». 1980

Алексей Шмаринов. Светлый вечер. 1991

Алексей Шмаринов – представитель известной художественной династии. Его отец Дементий Алексеевич Шмаринов (1907-1999) – знаменитый российский график, иллюстратор произведений многих выдающихся русских и зарубежных писателей. Алексей Дементьевич родился в Москве в 1933 году, с детства жил в подмосковном Абрамцеве. Красота этих мест, историческая и духовная аура оставили неизгладимый след в его душе, расставили жизненные и нравственные акценты.

Начав свою творческую деятельность в 1955 году с обративших на себя внимание живописных работ, вскоре стал заниматься преимущественно графическим искусством. Его таланту подвластны и станковая графика, и иллюстрирование и оформление книг – исторических и современных. Он в совершенстве владеет всеми графическими техниками – уникальными и печатными. Со временем его любимой техникой стала акварель. На протяжении нескольких десятилетий он работает над получившей мировое признание серией крупноформатных картин-акварелей «Россия – любовь моя», с её тонкой лирической проникновенностью, трепетностью чувств, симфонизмом звучания. Алексей Шмаринов пишет пейзажи, используя свой богатейший творческий опыт, весь арсенал профессиональных приемов, все особенности акварельной техники – её прозрачность, светоносность и воздушность. Он избегает лишней детализации, строит композиции на отношениях больших цветовых пятен, отчего его работы обретают монументальное звучание. Эта серия постоянно пополняется новыми работами. И соотечественники, и зарубежные почитатели его искусства воспринимают эти произведения как замечательный поэтический портрет России, проникнутый сыновней любовью к Родине. Главная его тема – русская земля, её неповторимая самобытная красота, её героическая и многострадальная история.

Знаток русских исторических текстов и летописей, А.Д. Шмаринов задумал и создал цикл фундаментальных книг-сборников «Рассказы русских летописей и воинские повести ХIV-XVI вв.». Отмеченные многими отечественными и зарубежными наградами, также как и его станковые серии на историческую тему: «На поле Куликовом», «Задонщина», «Герои русского народа XIII-XV вв.», которым академи,к Д.С. Лихачев дал высокую оценку, они несут в себе действенный эмоциональный патриотический заряд. Прочно вошли в историю отечественного искусства его станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной» и другие.

Страстный путешественник, автор побывал в самых удаленных уголках страны, о чем часто вспоминает: «Начиная с пятидесятых годов – череда невообразимых романтических путешествий. Архангельск, Диксон, Новая Земля, Восточно-Сибирские острова – на ледоколе. Футбол на льду в нескольких сотнях километров от Северного полюса. Сказочная, овеянная туманами бухта Проведения. Путешествия в джунглях восточного Пакистана. Египет, Индия, Цейлон, Индонезия, Вьетнам – матросом на торговых судах. Позже, в шестидесятые годы – Италия, Карелия, Кольский полуостров. В одиночку по Камчатке – пешком, верхом на лошади, на "кукурузниках" и кораблях. Обед у порога "Логова дьявола" - на кромке кратера огнедышащего вулкана Авачинский. Ещё позже, в семидесятые годы – Ближний Восток, Центральная Африка, Хартум, Аддис-Абеба, Аксум, озеро Тана. Охота в саванне на фараонов. И, конечно, Центральная Россия, которую исходил вдоль и поперек с ружьем и собакой».

Художник обладает незаурядным литературным дарованием. Он является автором нескольких книг и статей, круг тем которых далеко не ограничивается проблемами искусства. Его книга «Абрамцево – судьба моя» (2013 г.) – плод многолетней напряженной работы автора.

Велики заслуги Алексея Дементьевича в области педагогики, эстетического воспитания детей, сохранении памятников русской культуры. С 1997 года он является руководителем Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве, где прошли стажировку многие десятки молодых художников, представляющие в настоящее время российское искусство графики в нашей стране и далеко за её пределами.

Искусство мастера известно и признано, выставки его произведений с успехом прошли в различных городах России и во многих странах мира. Экспозиция в залах Российской академии художеств – уже 61-я персональная выставка Алексея Шмаринова. За свою более чем полувековую творческую, педагогическую и общественную деятельность художник проявил себя всесторонне одаренным человеком, обладающим высокой профессиональной культурой, во многом определившим достижения современного отечественного искусства.

В рамках открытия выставки состоится круглый стол, в заседании которого примут участие члены Отделения графики РАХ, коллеги и родственники автора, а также специалисты, изучающие его творчество.

Когда? С 12 апреля по 14 мая 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.