Выставки Музея Победы покажут почти в 30 странах

Salut_nad_Nevoi
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В 2026 году Музей Победы в рамках партнерства с Россотрудничеством представит за рубежом 48 выставочных проектов. Выставки Музея Победы будут демонстрироваться в 27 странах — Абхазии, Азербайджане, Армении, Афганистане, Республике Беларусь, Бельгии, Вьетнаме, Индии, Испании, Ливане, Никарагуа, США, Финляндии и других государствах.

«В 2026 году вместе с Россотрудничеством мы запустим одну из самых масштабных международных выставочных программ за последние годы. Этот совместный проект будет не только демонстрировать жителям других стран уникальные материалы из фондов Музея Победы, но и подчеркнет роль международного гуманитарного сотрудничества в сохранении правды о ключевых событиях XX века. Всего запланировано 190 показов наших выставок», — отметили в Музее Победы.

Выставки пройдут на площадках представительств Россотрудничества (Русских домах), национальных музеях, университетах, библиотеках и общественных пространствах — от Русского дома в Аликанте до Университета Виго в Испании, от публичных библиотек Минска до музеев Улан-Батора и Нью-Дели. Открытия экспозиций Музея Победы будут приурочены к памятным датам в истории нашей страны.

Например, к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Индии, Марокко, на Кипре представили выставку «Салют над Невой». В апреле и мае по всему миру откроется более 30 выставок Музея Победы. Так, ко Дню Победы проект «Летопись войны» увидят в Бельгии и Азербайджане, выставку «Трагедия народов» — в Индии, Узбекистане и Армении, экспозицию «Путь к Победе» — в Индии, Казахстане, Марокко, Болгарии и Вьетнаме, а «Полководцев Великой Отечественной войны» — в Индии и Таджикистане. К 22 июня, Дню памяти и скорби, в Бельгии, Монголии, Молдове и Германии откроют художественную выставку, посвященную началу Великой Отечественной войны, — «Трагедия. Мужество. Подвиг».

Среди самых востребованных выставок также «Нюрнберг. Неизвестное об известном», «900 дней мужества», «Фронтовые бригады».

Выставочные проекты Музея Победы будут переведены на иностранные языки, в том числе английский, испанский, французский, арабский, немецкий, болгарский, монгольский и вьетнамский. Это позволит жителям зарубежных стран познакомиться с героическими страницами истории России. А сам проект станет важной частью многопланового взаимодействия Музея Победы и Россотрудничества, направленного на сохранение исторической памяти и укрепление культурных связей.

