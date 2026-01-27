Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали амбассадорами бренда Monte Carlo

Оплата публикаций

Фото: предоставлено пресс-службой РМГ

Яна Рудковская и Евгений Плющенко первые селебрити, ставшие лицами нового российского бренда одежды и товаров для дома Monte Carlo. Стиль звездной пары идеально совпал с эстетикой бренда, созданного на стыке моды, музыки и спорта. Над фотосессией работал известный фешен-фотограф Данил Головкин.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и музыкальный продюсер Яна Рудковская были приглашены Radio Monte Carlo стать амбассадорами бренда одежды и товаров для дома в качестве персон, чей стиль и ценности наиболее ему близки. Monte Carlo виртуозно совместил эстетику спорт-шик, элегантность и вневременную классику. К тому же именно Яна Рудковская стала первым покупателем одежды бренда в день его презентации на Radio Monte Carlo Golf Cup летом прошлого года.

«Мы давно дружим с Radio Monte Carlo и с удовольствием приняли приглашение стать амбассадорами бренда Monte Carlo», – поделилась Яна Рудковская.

Звездные супруги представили коллекцию Apres-ski. Для фотосессии Яна Рудковская примерила несколько уютных зимних образов: лаконичные брюки глубокого шоколадного цвета с кардиганом и узорным шарфом, трендовый коричневый спортивный костюм, согревающий жилет.

«Спорт и моду всегда сложно совместить, – говорит Яна Рудковская. – И мне кажется, Monte Carlo это удалось. Можно подобрать огромное количество прекрасных прилагательных, описывающих эту коллекцию: она комфортная, красивая, удобная, стильная, запоминающаяся, выделяющаяся. Это одежда для людей, которые ценят спорт, моду, а также, конечно, хорошую музыку».

Евгений Плющенко предстал перед объективом в нескольких образах. Объемный бежевый кардиган стилисты соединили на нем с бежевыми чиносами. А зеленый утепленный жилет в одном из самых популярных оттенков сезона – с комфортным бежевым спортивным костюмом.

«В этой одежде очень уютно, по-домашнему, мягко и действительно комфортно. Смотришь на детали – швы, фурнитуру – и видишь, как стильно и качественно все сделано. Мы сотрудничаем уже давно и с удовольствием носим не только новую, но и предыдущие коллекции бренда», – добавил Евгений Плющенко.

Над фотосессией работал известный фешен-фотограф Данил Головкин, который сотрудничал с такими модными изданиями, как Vogue, Tatler, Harper’s Bazaar, GQ, Glamour, Esquire. В кадрах он соединил элегантность звездной пары, особую атмосферу apres-ski, где дизайнеры коллекции черпали вдохновение, и безупречный вкус, зашифрованный в ДНК Radio Monte Carlo.

