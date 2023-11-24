Выставку Екатерины Ерохиной «Размывая границы» представили в АРТМУЗЕ

Екатерина Ерохина. В детстве было проще. 30х40 см

Эмоции - главный, на взгляд художника, ресурс для искусства в любых его проявлениях: «Ни одна моя картина не может быть написана без изначального порыва чувств. Конечно, далее следует упорная работа; только так можно пытаться сделать картину произведением искусства, но и тут важна эмоциональность».

Казалось бы, говоря об эмоциональности и чувственности, автор должна преимущественно изображать на полотнах людей, однако их практически не встретишь у Екатерины Ерохиной.

По её мнению, гораздо интереснее и сложнее передавать состояние души через природу, стихии и предметы. Картина - своего рода снимок эмоции художника и самоактуализация. Это постоянная работа над собой, своим творчеством и изучение психологии человека. В каждом произведении есть символ и определённое состояние, которое иногда зритель замечает не сразу, но в том видится ещё большая ценность: он начинает рассуждать и мыслить. Ведь как сказал Уайтхед: «Функция разума - способствовать искусству жить».

Екатерина Ерохина - художник и графический дизайнер. В своих работах она развивает тему психологии и философии человеческого бытия.

«Я всегда писала то, что меня глубоко волнует; самоактуализация - основной мотив творчества. В своих работах передаю ту самую великую движущую силу, которая неизменно заставляет меня развиваться, стимулирует постоянный творческий рост и порыв», – говорит Екатерина Ерохина.

Екатерина Ерохина. У моря спокойно. 30х40 см

Екатерина Ерохина. Вибрации эмоций. 30х40 см

Екатерина Ерохина. Вопрос бытия. 80х100 см

Екатерина Ерохина. Легкий бриз. 30х40 см

Екатерина Ерохина. Ментальная стойкость. 160х180 см

Екатерина Ерохина. Первозданная эмоция. 35х50 см

Екатерина Ерохина. Полет бабочки. 60х60 см

Екатерина Ерохина. Полет валькирии. 120х170 см

Екатерина Ерохина. Противостояние. 120х170 см

Екатерина Ерохина. Рука препятствий. 80х100 см