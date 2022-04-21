В самом сердце Москвы пройдет весенний фестиваль моды и красоты Back to Fashion!

Back to Fashion – это модный марафон, для тех, кто знает и любит моду, следит за новыми тенденциями. Организатор фестиваля «Проект MIR» объединил бренды ведущих российских дизайнеров, представляющих коллекции пре-а-порте, аксессуары и предметы искусства. Миссия «Проект MIR» — популяризация российских брендов.

В программе показы коллекций российских домов моды Naz Maer, Semiletova, Fursamazing, Josephine Cashpar, Alena Nega, а также дегустации изысканных ароматов, мастер-классы, подарки и сюрпризы, дизайнерский шоу-рум. Все представленные бренды можно будет приобрести на стильном маркете, часть средств от которого, будет переведена в благотворительный фонд «Созвездие XXI».

Гостей модного вечера примет новый роскошный отель Marriott Imperial Plaza. Элегантный интерьер отеля выполнен в стиле ар-деко. Marriott Imperial Plaza безупречен для приверженцев классики в ее современном прочтении. Величественная мраморная лестница, торжественные залы с роскошными хрустальными люстрами, витражи, зеркала создают уникальную атмосферу изысканного модного места.

Ведущая мероприятия – актриса театра и кино, певица Екатерина Директоренко – станет проводником в мир моды и последних достижений косметологии, поддержит легкое настроение гостей и вдохновит на дружеские беседы и новые знакомства.

Back to Fashion посетят ведущие солисты оперы и балета, популярные актрисы театра и кино: Елена Захарова, Анна Чурина, Алена Чехова, Ева Авеева и многие другие.

Гостям вечера будут представлены коллекции лучших российских дизайнеров.

Особую актуальность приобрела роскошная, эффектная одежда для дома, этот сегмент представляет премиальный бренд Josephine Cashpar. Изделия бренда выполнены исключительно из натуральных тканей высокого качества, а изюминкой бренда является сочетание итальянского натурального шёлка и шелкового кружева.

Авторское ателье Fursamazing создает уникальные изделия из кожи и меха. Творческий почерк дизайнера дизайнера Виктории Лоскутовой – изысканность, стиль, индивидуальность каждого изделия.

Бренд Semiletova пользуется заслуженным успехом у женщин, уверенных в себе, благополучных, активных и самодостаточных. Это бренд для тех, кто выбирает смелые вещи и яркие решения.

Каждое изделие бренда Naz Maer отличает красота, гармония, женственность, безупречный стиль! За 7 лет работы в команде великого кутюрье Жана-Поля Готье дизайнер приобрел бесценный опыт и уникальные знания, которые воплощены в ярких и эффектных авторских коллекциях молодого мастера высокой моды.

Девиз бренда ALENA NEGA «необычные платья для необычных девушек». «Amethyst» – название новой коллекции. Сиренево-фиолетовая гамма, очертания и геометрия аметиста — стали главной ее темой. Волнующие и вдохновляющие оттенки нежной лаванды, чувственной сирени, струящиеся ткани, в сочетании со строгими линиями и очертаниями, которые превращаются в откровенные вырезы и фрагментарно обнажающий крой- призваны будоражить и восхищать!

Основной мотив весенне-летней коллекции 2022 бренда ASTROMODA – это яркая роспись. Каждое изделие получает свой уникальный художественный код строго в соответствии с научным подходом, который разработан дизайнером марки Еленой Махиня. На оригинальном мастер классе будет показано, как одежда может стать артефактом и остаться в гардеробе надолго, радовать, вдохновлять и исполнять желания!

Моделей к показам будут готовить виртуозные стилисты и визажисты сети британских салонов SACO.

Во время работы фестиваля пройдет мастер-класс от броу-дизайнера Ильи Адамова («Технологии красоты»), который расскажет, чем архитектура бровей отличается от обычного оформления в соответствии с трендами весенне-летнего сезона 2022. Гостям мероприятия будут представлены лучшие аксессуары, а также косметические и парфюмерные бренды разных сегментов.

Компания Zepter покажет коллекцию очков с фуллереновыми линзами Hyperlight Eyewear, и новинку для тех, кто использует диоптрии – фуллереновые клипоны. Они интересны тем, что в основе материала линз лежит молекула Фуллерена С60, а это значит, что они защищают глаза от вредного излучения искусственных источников света в помещении, воздействию которых мы подвергаемся ежедневно (светодиодные и неоновые лампы, электронные устройства и т.п.), а также от вредного солнечного излучения. Впервые будут представлены Zepter парфюмы: французские ароматы Прованса Luxury Overdose и Absolument Parfumeur, а также персональный очиститель и ионизатор воздуха MyIon.

Elian Russia – декоративная косметика с русской душой и мировым потенциалом. Узнаваемые традиционные мотивы и неповторимая русская красота воплощаются как в оформлении, так и палитре оттенков. Ягодные помады, морозные румяна и драматичная тушь – все для того, чтобы вы были прекрасны, оставаясь собой!

Авторские ароматы Vladislava Parfum отличает особая сложность композиции. В ароматах Vladislava Parfum гармонично сбалансированы все уровни: как верхние, так и нижние ноты. А поскольку исходные составляющие самого высокого качества, то созданный на их основе аромат является устойчивым, многогранным и раскрывается постепенно.

Компания Aravia — российский производитель профессиональной косметики для ухода за кожей лица и тела. Компания выпускает широкий ассортимент косметических продуктов по направлениям: спа-депиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры, парафинотерапия и спа-уход за кожей рук и ног.

Интернет-магазин Supremebeauty.ru – продемонстрирует новинки от бренда декоративной косметики Kevin Aucoin – компактные нео-румяна Grapevine, тинты, пудры и консилеры для идеального тона кожи, объемная тушь, многофункциональные палетки для контуринга и макияжа глаз.

Hadat Cosmetics — израильский бренд, производящий уходовую косметику для волос премиум-класса. Технология Sea Oil Silk идеально подходит для всех типов волос и открывает совершенно новый способ восстановления поврежденных волос.

Спонсор настроения Back to Fashion – премиальная водка Finist. Безугольная обработка купажа по технологии Silver Horn делает вкус водки Finist мягким и гармоничным, придает ему шелковистую структуру и мягкое невесомое окончание.

Когда? 26 апреля 2022 года.

Где? Отель Marriott Imperial Plaza, 3 этаж, зал «Берлин-Женева», Москва, улица Краснопрудная, 12 (метро «Комсомольская»).

12:00 — начало работы шоу-румов;

15:00 – начало мастер классов и презентаций;

19:00 – начало модных показов.

Вход свободный.

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