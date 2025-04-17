Фонд Юрия Темирканова представил уникальный проект – экскурсию «Как зазвучала Победа»

В преддверии 80-летия Великой Победы Международный фонд культурных инициатив Юрия Темирканова представляет уникальный проект — виртуальную экскурсию «Как зазвучала Победа», созданную в рамках программы «Наследие» и виртуального музея маэстро.

Экскурсия посвящена одному из самых пронзительных символов духовного подвига военных лет — Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, впервые прозвучавшей в осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Этот день вошёл в историю как триумф человеческого духа, мужества и веры в красоту, которая, даже на грани жизни и смерти, способна звучать громче войны.

Проект не только рассказывает о самом исполнении симфонии, о невероятной стойкости музыкантов, которые играли в условиях голода и холода, но и даёт возможность услышать Юрия Темирканова — ребёнка войны, впоследствии — великого дирижёра. В своей исповеди маэстро вспоминает те дни, говорит о значении музыки как внутренней опоры и рассказывает, как Ленинградская симфония стала частью его жизненного пути.

Мы верим, что память — это не только прошлое, но и ответственность перед будущим. Экскурсия «Как зазвучала Победа» — это наш способ сказать: «Никто не забыт, ничто не забыто». Это наша благодарность, наша дань уважения, наш поклон — всем, кто сражался, выстоял, творил, любил и сохранял человеческое в человеке.

Виртуальный музей Юрия Темирканова — не только цифровая экспозиция, но и живая платформа для сохранения и осмысления культурной памяти. Наша задача — сохранить, развить и приумножить духовное наследие Санкт-Петербурга, сделать его достоянием не только нашего времени, но и всего мирового сообщества.