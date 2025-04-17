РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир кино

Новый сезон детективного сериала «Настоящий»

Москва

Арт-кластер Андрея Тыртышникова представляет выставку «Грани космоса»: диалог искусства и науки о Вселенной

Санкт-Петербург

Фонд Юрия Темирканова представил уникальный проект – экскурсию «Как зазвучала Победа»

LIFESTYLE

Нурлан Сабуров, Анатолий Цой, Эльдар Калимулин, Сауле Юсупова и другие на премьере комедии «Патруль. Последний приказ»

Москва

В рамках деловой программы Российского форума индустрии дизайна обсудили развитие креативных индустрий Москвы

366INFO.RU

Конкурса документального кино ФПРК «Россия – взгляд в будущее» подвёл итоги

Москва

ЦТИ «Фабрика» представил проект Тати Ворониной «руины.»

Москва

К 110-летию Киностудии Горького в стлице прошел концерт симфонического оркестра кинематографии

ДомойСанкт-ПетербургФонд Юрия Темирканова представил уникальный проект – экскурсию «Как зазвучала Победа»

Фонд Юрия Темирканова представил уникальный проект – экскурсию «Как зазвучала Победа»

editor
By editor
41
Концерт Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, 1942 год. Фото © Борис Кудояров / ТАСС. Предоставлено Международным фондом культурных инициатив Маэстро Темирканова
Концерт Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, 1942 год. Фото © Борис Кудояров / ТАСС. Предоставлено Международным фондом культурных инициатив Маэстро Темирканова

В преддверии 80-летия Великой Победы Международный фонд культурных инициатив Юрия Темирканова представляет уникальный проект — виртуальную экскурсию «Как зазвучала Победа», созданную в рамках программы «Наследие» и виртуального музея маэстро.

Экскурсия посвящена одному из самых пронзительных символов духовного подвига военных лет — Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, впервые прозвучавшей в осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Этот день вошёл в историю как триумф человеческого духа, мужества и веры в красоту, которая, даже на грани жизни и смерти, способна звучать громче войны.

Проект не только рассказывает о самом исполнении симфонии, о невероятной стойкости музыкантов, которые играли в условиях голода и холода, но и даёт возможность услышать Юрия Темирканова — ребёнка войны, впоследствии — великого дирижёра. В своей исповеди маэстро вспоминает те дни, говорит о значении музыки как внутренней опоры и рассказывает, как Ленинградская симфония стала частью его жизненного пути.

Мы верим, что память — это не только прошлое, но и ответственность перед будущим. Экскурсия «Как зазвучала Победа» — это наш способ сказать: «Никто не забыт, ничто не забыто». Это наша благодарность, наша дань уважения, наш поклон — всем, кто сражался, выстоял, творил, любил и сохранял человеческое в человеке.

Виртуальный музей Юрия Темирканова — не только цифровая экспозиция, но и живая платформа для сохранения и осмысления культурной памяти. Наша задача — сохранить, развить и приумножить духовное наследие Санкт-Петербурга, сделать его достоянием не только нашего времени, но и всего мирового сообщества.

Предыдущая статья
Нурлан Сабуров, Анатолий Цой, Эльдар Калимулин, Сауле Юсупова и другие на премьере комедии «Патруль. Последний приказ»
Следующая статья
Арт-кластер Андрея Тыртышникова представляет выставку «Грани космоса»: диалог искусства и науки о Вселенной

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru