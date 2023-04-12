Выставку работ Андрея Верещагина «Trinity» представят в «FEDINI Gallery»

Галерея современного искусства «FEDINI Gallery» в ИЦ Сколково открывает выставку работ Андрея Верещагина «Trinity».

В рамках проекта Тринити, Представлены 10 больших полотен 1,5 х 1,5 м, круглого и квадратного формата с фактурными геометрическими композициями и живопись - Хоккей на земле, Луна и др.

«Уходящая эпоха, сформулировавшая закон дуальности, (мы знаем его также как закон двойственности, бинарности, полярности, единства и борьбы противоположностей, разделения) заканчивается. Ей на смену идет эпоха синтеза.

Эпоха синтеза не отвергает двойственность, но осмысляет ее иначе и делает следующий шаг к познанию мира. Ученые вновь возвращаются к закону троичности, почитавшегося еще древними мудрецами. Этот закон предполагает наличие уже не столько антагонизмов парных оппозиций, сколько их примиряющее сосуществование. Благодаря взаимодействию света и тьмы рождаются полутени, благодаря взаимодействию активного и пассивного, мужского и женского начала, космоса, и порождается жизнь».

Жизнь – это состояние между рождением и смертью, порядком и хаосом, прошлым и будущим, добром и злом. Это и мудрость сохранения равновесия между двумя противоположностями, это и золотая середина, и лезвие бритвы. Закон троичности универсален в своих проявлениях. Этот закон и понятие троицы нашли свое отражение в религиях и философских школах. Его можно увидеть в понятиях «ян – дэн – инь», «созидание – сохранение – разрушение», «тело – душа – дух», «будущее – настоящее – прошлое», «информация – энергия – вещество».

Андрей Верещагин родился в Москве в 1969 году. В 1988—окончил художественное училище им. А.Г. Венецианова. Участник многих групповых и персональных выставок в г. Вашингтоне, Нью-Йорке, в Вене, Берлине, в Москве, Твери, участник 6-й Московской Биеннале Современного Искусства, в Московском Политехническом Институте, в галереи «ГРАУНД Ходынка — Песчаная», в Русском Доме Науки и Культуры в Берлине, в Люксембурге, в Новой Третьяковке в Москве, в Музее Декоративного Искусства г. Москва и др.

Выставка работает с 12 по 30 апреля 2023 года.

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