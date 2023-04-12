VK открывает выставку современного цифрового искусства

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Пиксель-арт, цифровая фотография и нейросетевое искусство — современные медиахудожники пофантазировали на тему космоса и космических достижений России. Онлайн-выставка VK «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики, откроется 12 апреля для всех пользователей ВКонтакте.

Выставка Сверхновые

На виртуальную экспозицию попали 23 работы, отобранные экспертным жюри. Их может бесплатно увидеть любой пользователь ВКонтакте в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества VK Праздники. Среди тем произведений — размышления о том, что было бы, если бы во времена СССР был построен город на Луне, сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое.

«За последние 10 лет современное искусство в России активно развивается, в том числе благодаря авторам и институциям, которые системно вкладывают в это развитие свой ресурс и экспертизу. В мировом контексте мы не отстаем: у нас есть музеи современного искусства, ярмарки, галереи, коллекционеры и меценаты, много молодых и талантливых художников появляется ежегодно. На выставке «Сверхновые» можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта», — отмечает куратор выставки Сабина Чагина.

Жюри проекта оценивало работы российских современных художников в течение трех недель. Главные принципы, которыми руководствовались эксперты, — оригинальность, новаторство, художественная индивидуальность, владение современными инструментами цифрового искусства. Подать заявку на участие в выставке мог любой желающий: чтобы пройти конкурсный отбор, произведения должны были быть созданы с помощью цифровых технологий и соответствовать космической тематике.

Всего в рамках конкурса поступило более 350 заявок, среди них — произведения, созданные в форматах пиксель-арта, видеографики, цифровой фотографии, картины, нарисованные красками и доработанные с помощью компьютерных редакторов. Самым популярным направлением стало искусство, созданное с использованием нейронных сетей.

«Этот проект — отличный пример того, как художнику полезно выбираться из привычных техник и концепций. В заявках я видел много работ художников, которые первый раз попробовали цифровые инструменты или поработали с нейронной сетью. Создали произведение на тему, с которой раньше не работали. В этом и есть основная задача подобных проектов: получение нового опыта через работу с новыми задачами», – поделился впечатлениями художник Миша Most, член экспертного жюри выставки.

«Такие проекты, как «Сверхновые», способствуют активизации творческих сил и продвижению digital-арта. И хотя мы получили много работ, сделанных с помощью одинаковых технологий и приемов, которые выглядят немного похоже друг на друга, яркие авторы все равно нашли свои стили использования технологий, и их произведения, конечно, получили от нас достойную оценку. Творчество заложено в природе человека, чем бы он ни занимался. А для художников и креаторов с развитием цифровых технологий открываются новые возможности для реализации идей», — рассказывает художник Аристарх Чернышев, член экспертного жюри выставки.

Помимо Миши Most и Аристарха Чернышева, в состав экспертного жюри выставки вошли основатель, креативный директор студии Radugadesign и куратор открытой креативной платформы Простор от VK Иван Нефедкин; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина. Куратором выставки стала арт-директор ЦСИ «Винзавод» и соосновательница и художественный руководитель биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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