Шуберт в исполнении Сергея Кравченко прозвучит в Консерватории

«Его музыка живёт, не насаждаемая никем, живёт в собственной жизнестойкости», – сказал великий русский композитор Георгий Свиридов о Шуберте. Музыка австрийского гения – знакомая и в то же время неизведанная, простая и загадочная, но неизменно любимая – будет звучать на концерте 15 апреля в Малом зале консерватории.

Программу из произведений Шуберта представит замечательный музыкант, Заслуженный артист России Сергей Кравченко. Артист ведёт активную концертную деятельность с 1969 года. В настоящее время Сергей Кравченко – профессор, заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории. Партию фортепиано исполнят его постоянные концертмейстеры: Мадина Набиуллина и Мария Стембольская.

Прозвучат три сонатины Шуберта для скрипки и фортепиано и Фантазия до мажор. «Шубертиана» Сергея Кравченко – это удивительное погружение в мир камерной музыки гения – лирической, светлой и полной надежды.

Начало в 19:00.

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