Выставку работ художников-монументалист «Объект» представят в зале МСХ на Кузнецком мосту

С 23 июня по по 1 июля 2023 года в зале Московского Союза художников на Кузнецком мосту, д. 11 Московского Дома художника будет представлена выставка «ОБЪЕКТ» в рамках общего выставочного проекта секции «Москва — пространство для жизни, пространство для творчества» художников-монументалистов Московского Союза Художников.

При стремительном росте мегаполисов, развитии и усложнении градостроительных концепций перед художником-монументалистом встает задача освоения новой пространственной реальности, ее художественного «опредмечивания», когда внутренние ощущения, представления, состояния должны перейти в нечто внешнее, обрести свою выразительную, объективную форму. С объектом как безликим элементом городской среды начинает работать художник, постепенно превращая его в предмет искусства, впуская в это пространство воспринимающего и активно взаимодействующего с объектом человека.

Экспозиция, где задействованы стены, полы, своды выставочного зала, моделирует разнородную городскую среду и путешествующего в этом пространстве зрителя. Представленные на выставке арт — объекты, живопись, графика, скульптура, инсталляции, эскизы, проекты работ в архитектуре, макеты, фотографии, мозаики, витражи и художественное стекло делают объемным понимание, как произведения монументального искусства формируют лицо города, района, места, как объекты и субъекты городской системы взаимно обуславливают, проникают друг в друга. Отдельный раздел экспозиции посвящен реализованным и предполагаемым проектам оформления станций метро и погрузит в атмосферу подземного города.

Событийная программа выставки включает серию лекций, дискуссий и паблик-токов с художниками-монументалистами, кураторами, искусствоведами, урбанистами, исследователями городской среды.

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