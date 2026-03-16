Выставку Веры Мыльниковой представили в Музее современного искусства Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представил выставку Веры Мыльниковой — заслуженного художника России, чьи монументальные полотна исследуют феномен экстаза, искушения и веры

Философ Мирча Элиаде говорил, что только испытывая экстаз, человек со всей полнотой утверждает свое положение в мире и свою конечную судьбу. Выставка Веры Мыльниковой — живое подтверждение этим словам. В ее работах экстаз предстает главным фундаментальным переживанием, вокруг которого выстраивается трагедия героя.

Экстаз — это не только «выход из тела» или утрата идентичности, но и преображение, единение с чем-то Высшим. Поэтому можно сказать, что автор обращается к сакральным темам, к философскому переосмыслению архетипов.

Эта выставка — для тех, кто ищет в искусстве ответы на самые трудные жизненные вопросы. Основу экспозиции составляют новые работы художника, написанные за последнее десятилетие и объединенные темой духовного поиска. «Осмеяние Христа» и «Искушение святого Антония» перекликаются с античным мифом об Аттисе и Кибеле, падением Симона мага и таинственным бегством Джакомо Казановы.

Творчество Веры Мыльниковой — это своего рода неоромантизм, это любовь, воплощенная в бунте и соединяющая в себе чувственность и жестокость. Это состояние можно передать словами, приписываемыми Шарлю Бодлеру: «Любовь — это роза. Каждый лепесток — иллюзия, каждый шип — реальность».

С живописной точки зрения Вера Мыльникова продолжает традицию своего отца Андрея Мыльникова и школы Российской академии художеств. В своих работах она придает большое значение цветовой гармонии, композиции и созданию особого пространства, напоминающего театр.

За годы руководства творческой мастерской монументальной живописи она подготовила целую плеяду молодых художников, каждого из которых отличает яркий стиль и индивидуальная художественная манера. Мастер всегда говорит: «Основа живописи — это классическая школа, но духовным содержанием каждый может наполнить себя только сам».

Академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, руководитель творческой мастерской монументальной живописи РАХ Вера Андреевна Мыльникова родилась в Ленинграде. В 1975 году с отличием окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (мастерская монументальной живописи А. А. Мыльникова).

Вера Мыльникова — член Союза художников СССР (России) с 1978 года, автор масштабных росписей, мозаик и других монументальных работ (включая гобелены для Зала приемов Дома советов в Москве), участник российских и международных выставок, в том числе в Японии, КНР, Швеции, Дании, Финляндии, Франции и Германии. Произведения автора хранятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Московского музея современного искусства, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и в других музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.