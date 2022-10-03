Выставочный проект «Александр Кабин. Fatum» откроется в галерее ARTSTORY

Выставочный проект «Александр Кабин. Fatum» пройдет в галерее ARTSTORY с 13 октября по 4 декабря 2022. В экспозиции будут представлены живопись, объекты, инсталляции, видео, созданные специально к новой выставке.

О названии проекта Александр Кабин говорит: «В переводе с латыни fatum это рок, судьба… Об этом и пытаюсь размышлять в своих работах. Здесь fatum представлен метафорически, как через реалистичные образы пространств, ландшафтов, интерьеров, предметов так и через абстрактные фактуры и цвета. Принятие и непринятие неизбежности, предопределенности в водовороте событий, в том числе, и через призму настоящего времени».

В новом проекте Александр Кабин приоткрывает дверь в свою мастерскую, позволяя зрителю стать частью творческого процесса. Этому послужит инсталляция «Исповедь художника» (живопись и видео) – через образ пространства мастерской зритель увидит мир художника, закрытый для большинства. Это fatum художника как летописца своего времени.

В импровизированной мастерской Кабина будет играть музыка, написанная музыкантом Денисом Лисицыным. Художник объясняет: «Музыка для меня – если и не источник вдохновения, то очень важная часть творческого процесса».

Технически художник остается верен себе: в новых работах зритель увидит знакомую монохромную «северную» палитру; картины выполнены на холсте или брезенте, покрыты крупными заплатками и грубыми швами. Наполнение же полотен отличается от того, что Кабин делал ранее: он фокусирует свое внимание не только и не столько на человеке, сколько на предметном мире, окружающем и, во многом, формирующем человека.

Художник обращается к переосмыслению целого пласта архивных и личных фотографий и хроник, чтобы обнаружить среди них паттерны (схемы-образы), знакомые нам всем, срабатывающие на уровне генетической памяти. Александр Кабин определяет свое направление как экспрессивный реализм, подчеркивая эмоциональную составляющую восприятия своего творчества. Граница между личным и общим в его работах размывается, они наполнены рефлексией, к которой зритель может подключиться, узнать что-то новое про мир вокруг и про самого себя.

«Fatum» – не первая выставка Александра Кабина в галерее ARTSTORY: Предыдущий проект художника в галерее назывался «Ветхое/Вечное» и проходил в 2021 году. Тогда московские зрители впервые познакомились с лаконичными сумеречными индустриальными пейзажами, словно размытыми полотнами, вызывающими в памяти архивные фотографии. Две главные темы того проекта – пространство и люди – находят продолжение в новых работах. В том числе, в серии «Поле», представляющей пейзаж постиндустриального характера. И все эти работы, по словам Александра Кабина, есть ни что иное как «попытка осмыслить когда-то произошедшие события, шлейф которых тянется до сих пор».

Александр Кабин. Интерьер. 2022

Александр Кабин. Мольберт. Инсталляция «Исповедь художника». 2022

Александр Кабин. Банка с краской. Инсталляция «Исповедь художника». 2022

Александр Кабин. Из серии «Поле». 2022

Александр Кабин. Из серии «Поле». 2022

Александр Кабин родился в 1978 году в Северодвинске. Окончил художественную школу. С 1996 по 1999 годы занимался в мастерской северодвинского художника. Имеет высшее техническое образование. Лауреат различных премий и конкурсов. В их числе в 2012 году стал лауреатом премии Всероссийского конкурса произведений живописи и графики, посвященного 175-летию железных дорог России. С 2017 живет и работает в Ярославле. Работы находятся в галерее Artstory (Москва), музее «Эрарта» (Санкт-Петербург), ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», в частных коллекциях России, Австралии, Англии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции, США, Латвии, Литвы.

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