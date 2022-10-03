Фестивальный weekend сообщества леттереров и каллиграфов Ё-фест пройдёт в фудмолле ДЕПО

Фестивальный weekend сообщества леттереров и каллиграфов Ё-фест состоится 8 октября 2022 года на крупнейшей lifestyle-площадке Москвы — в фудмолле ДЕПО.

Современные дизайнеры и художники, влюбленные в Буквы и использующие в своем творчестве различные стили написания фраз и отдельных их составляющих приглашают всех познакомиться и узнать, как леттеринг и каллиграфия стали неотъемлемой частью визуального воплощения современной жизни. Мероприятие открытое и доступное абсолютно всем — свободный вход и бесплатные мастер-классы.

Что такое Ё-фест? Впервые фестиваль состоялся в апреле 2021 года в арт-квартале «Флакон». В течение дня участники прослушали 10 часов лекций, приняли участие в 8 мастер-классах, ознакомились с выставкой работ мастеров фестиваля, смогли приобрести различные товары на маркете и многое другое. Осенью 2021 года фестиваль состоялся в городе Тула в арт-пространстве “Ликерка-лофт”, где впервые был сделан упор на проведение перфомансов, а также разнообразие уличного искусства — 7 автомобилей различных марок стали холстами для мастеров Ё-феста.

В 2022 году портфолио Ё-феста значительно пополнилось престижными площадками: фестивальный weekend состоялся в Доме культуры ГЭС-2, выставка и серия мастер-классов были включены в программу акции “Ночь в музее” на территории Музея Арки главного входа Парка Горького, основной фестивальный день состоялся в Центре городской культуры “Графит”. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие посетили более 1500 молодых дизайнеров.

Что будет в ДЕПО? Программа weekenda построена так, чтобы максимально доступно рассказать о леттеринге и каллиграфии незнакомой с этими направлениями публике.

Формат площадки ДЕПО дает нам возможность сделать упор на проведение перфомансов и арт-активностей: в течении 8 часов на центральной сцене ДЕПО будет проходить интерактивная программа, состоящая из медиа-выставки и специальных lifestyle-выступлений, в рамках которых мастера Ё-феста будут создавать объекты с леттерингом и каллиграфией в режиме реального времени.

Работы, созданные мастерами Ё-феста в режиме онлайн будут выставлены на аукцион, вырученные средства от которого будут переданы в Благотворительный фонд “Подари жизнь”.

Отдельное внимание стоит уделить выставке “Буквы в цифре”. Уже сейчас в сети интернет проходит онлайн выставка Фестиваля леттеринга и каллиграфии Ё-фест. Фестиваль проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Поддержка фонда позволяет сообществу сделать встречу максимально открытой для большого количества зрителей и познакомить всех с актуальными трендами искусства написания и применения Букв. Экспозиция, которую покажет Ё-фест в Депо, станет продолжением данного проекта и будет состоять состоять исключительно из цифровой графики, которую участники фестивального сообщества подготовили специально к осеннему сообществу. 8 октября отобранные работы будут демонстрироваться на экранах фудмолла «Депо.Москва», а после переедут в онлайн-выставку на сайте фестиваля https://efestmsk.ru/.

Фестивальное сообщество современных леттереров и каллиграфов, следуя своему ориентиру, приглашает познакомиться со всей многогранностью букв. Вдохновляясь — вдохновляй! Именно в таком ключе они хотят построить общение с участниками и верят, что каждый найдет для себя на «Ё-фесте» что-то своё — свою букву «Ё».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.