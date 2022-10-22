Взрывная премьера песни и клипа яркой GERZ «Девочки не плачут»

«Девчонки, цените в первую очередь себя и не позволяйте мальчикам обращаться с вами как с игрушкой», – заявляет талантливая и дерзкая певица GERZ (Полина). Даже если он сказал, что уходит навсегда. Разве это повод для слёз? Милая, подними высоко голову, посмотри на себя в зеркало. Ты же невероятная! Разве может решение другого человека лишить тебя очаровательной улыбки и уверенности в себе? Об этом новая композиция в стиле k-pop участницы телепроекта «Песни» на ТНТ, GERZ.

Со слов режиссера клипа Георгия Волева: «Полина невероятно талантлива, её энергия соизмерима с мощность целой электростанции. Работать с ней одно удовольствие».

Он хотел обидеть,

Он хотел задеть,

Думал на репите девочка начнёт реветь,

Не плачь.

Знаешь, как решить задачу?

Не плачь, просто дай сдачи



В ярком и стильном клипе сногсшибательная концентрация женской силы и очень красивых, сильных девушек. Ведь для этого были приглашены популярные блогеры с суммарной аудиторий в соцсетях более 35 млн. Настя Кош — главная героиня (@nastenka kosh в Likee), Заира (@zaira_kisaa( TT), Дивна (@Divna Likee), Настя Бренди (@nastya_brandy 5м в TT), Егор Приказчиков (@egorprika в TT). Девичник не пройдёт даром, ты научишься постоять за себя, выбросить из головы и вычеркнуть из жизни недостойного парня

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