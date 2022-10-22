«Огонь забытых мной цитат» – новая песня Ирины Круг от Михаила Гуцериева

21 октября одна из самых ярких и женственных певиц шансона по-русски Ирина Круг представила широкой аудитории песню на стихи Михаила Гуцериева «Огонь забытых мной цитат». Композиция стала уже пятой совместной работой поэта и артистки. В их творческом багаже настоящие хиты и истории о любви, понятные каждой женщине: «Шанель» (Выдумки в летнем саду) (2012 г.), «Матёрая любовь» (2014 г.), «Промежутки любви» (2016 г.), «Ищи не ищи» (2018 г.)

Романтика дождливых дней и красота осенней природы нередко прослеживаются в творчестве Михаила Гуцериева. Именно осени посвящены многие стихи поэта. Гуцериев всегда пишет об этом времени года с особым трепетом, любовью и теплом, наделяя природу тонкой поэтической материей.

Пусть осень бросит звёзды в лужи,

И зарность небо озарит.

Пусть рыжий листопад закружит,

Теплом от стужи защитит.

«Я всегда получаю огромное удовольствие от работы над песнями на стихи Михаила Сафарбековича. Произведения Гуцериева проникают в самую душу, рисуя перед глазами волшебные образы и картины. В стихах «Огонь забытых мной цитат» очень чутко прописана красота увядающей природы. Я счастлива, что такая трогательная с грустинкой песня теперь есть в моём репертуаре», — поделилась о сотрудничестве с поэтом Ирина Круг.

Музыку к песне «Огонь забытых мной цитат» написал известный композитор Андрей Мисин. Маэстро подчёркивает, что стихи для него всегда играют важную роль при создании музыки.

«Когда я прочитал стихотворение «Огонь забытых мной цитат», в моей голове моментально родилась нежная мелодия. Многогранная талантливая поэзия Гуцериева насыщена яркими и светлыми образами. Его стихи всегда вдохновляют на написание музыки», — прокомментировал композитор песни Андрей Мисин.

Буквально на днях Ирина Круг приступает к съёмкам клипа на песню «Огонь забытых мной цитат». А сегодня песня уже звучит в эфире российских радиостанций и доступна на всех цифровых площадках.

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