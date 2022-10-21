Легендарная группа «На-На» перепела известный хит

Неделю назад хитмейкеры нового поколения группа GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили неожиданный кавер на песню «Фаина» группы На-На. Перепевка получилась настолько удачной, что сразу попала в музыкальные чарты.

Группа «На-На» не осталась в стороне и представила свой кавер на одну из песен GAYAZOV$ BROTHER$. Для этого они выбрали оди ин из главных хитов 2020-ого года «Увезите меня на Дип-хаус».

«Мы решили не просто сделать под копирку кавер-версию на главный хит GAYAZOV$ BROTHER$, но и внести в него свою изюминку. Мы сократили первый куплет по тексту и изменили слово в припеве. Трек не потерял своего смысла, но на наш взгляд, заиграл новыми красками», — признаются солисты группы.

Обе песни были записаны в рамках участия в масштабном шоу телеканала Муз-ТВ «Битва поколений», где соревнуются лучшие артисты своего поколения, а одним из заданий является «обмен хитами» друг друга.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках.

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