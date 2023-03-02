«Выкса-фестиваль» объявляет опен-колл на создание скульптуры

«Выкса-фестиваль» объявляет открытый конкурс на скульптуру в рамках проекта «Пустой пьедестал». Работу финалиста на время фестиваля разместят на специально созданном постаменте, а после ее перевезут на постоянное место – в Скульптурный парк Выксы в городском пространстве «Лесопосадка».

Подать заявку на участие в открытом конкурсе могут как профессионалы визуальных искусств (художники, архитекторы, дизайнеры), так и все желающие. Художественным руководителем проекта является Катя Бочавар – художница, скульптор, дизайнер выставочных пространств, куратор художественных выставок и автор перформансов.

Сбор заявок продлится месяц с 28 февраля – 28 марта 2023 года. По его итогам совет экспертов по городскому развитию и современному искусству выберет трех полуфиналистов. В экспертный совет войдут глава фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых, директор фонда «ОМК-Участие» – Юлия Мишина; представители арт-сообщества и директора музеев и культурных институций – Марина Лошак, Анна Гор, Алиса Прудникова, Антон Белов, Сергей Катран, Алиса Багдонайте, Миша Мост; кураторы Выкса-фестиваля – Катя Бочавар, Федор Павлов-Андреевич, Юлия Бычкова, Олег Шапиро, Константин Гроусс. Затем состоится открытое онлайн-голосование, в котором сами выксунцы отберут победителя. Его имя станет известно 15 апреля.

На конкурс можно заявить городскую скульптуру только из долговечных и прочных материалов. Объект и его название по своему смыслу должны соответствовать общей теме «Выкса-фестиваля» в 2023 году: «Все включено». В основе темы – понятие «включенности», рассматриваемое широко: это включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.

Заявка должна включать: пояснительную записку объемом до 1500 печатных знаков, техническое задание на реализацию и предварительную смету по расходным материалам, сопутствующим тратам на производство, монтаж, транспортировку. Эскизы можно представить в любой форме. Победителю необходимо побывать в Выксе несколько раз: сначала с исследовательской поездкой, а затем во время создания скульптуры на авторский надзор за исполнением. И, конечно, лично представить ее на торжественном открытии в рамках «Выкса-фестиваля», который пройдет с 23 июня по 2 июля.

Положение о конкурсе и визуализацию можно посмотреть здесь. Прислать заявку можно на адрес оргкомитета конкурса — competition@vyksafest.com .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.