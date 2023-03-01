Наиль МАВЛЮДОВ: «У нас есть что показать, у нас есть что посмотреть и не просто посмотреть, а ахнуть от того, что вы увидите»

26 февраля в японском городе Такамацу завершился Международный конкурс пианистов. Сразу два призовых места заняли музыканты из России, и один из них — Наиль Мавлюдов. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила российских музыкантов с победой и пожелала им дальнейших успехов в их творческой карьере. Проект позволяет открывать миру новые имена выдающихся музыкантов современности, добавила министр.

– Я честно скажу о том, что конкурс в большой степени зависит от удачи и от лотереи.

– Если ты можешь не участвовать, лучше не надо. Вообще роль конкурсов на самом деле разная. Есть какие-то позитивные аспекты, а есть не очень. Позитивное, что эта площадка и ты будешь услышан вживую в прекрасном зале на лучшем инструменте в мире.

– Открой сайт, например, в какой-нибудь калужской филармонии и просто посмотри программу, классической музыки практически не будет. В той же Японии заходишь в лифт, а там ноктюрн Шопена играет, по улице идешь, а там Шуберт играет вот прямо из колонок фоном. Везде! Я бы хотел, чтобы это было в России.

– Несколько крупнейших конкурсов в Дублине и Калгари написали российским пианистам, уже прошедшим отбор и готовящимся к конкурсу: «Сорри ребят. До свидания. Мы вас не примем». Они реально отменили, писали письма. На полном серьезе люди пишут письма, что нам всё равно как вы относитесь к СВО, раз вы русские, всё.

– Как я могу не быть в России? У меня нет такой мысли. Я здесь родился, я здесь получил образование, здесь могилы моих родителей, здесь мои родственники. Здесь моя жена, собака, друзья. Я наоборот. Как-то у меня первая реакция была даже, что нужно срочно ехать домой и быть дома, потому что я хочу быть дома.

– Нет рецепта [победы в конкурсе]. Это абсолютно объективные вещи, которые тоже с возрастом немножко понимаешь, что жюри хотят услышать более или менее для проходного варианта. Это, если при условии, что все более или менее честно голосуют, что нет какой-то там дележки.

– Ты как минимум должен сыграть качественно, должен сыграть максимально то, что написано в нотах. Не играть Бетховена, как Шопена, Шопена, как Рахманинова, да и Рахманинова, как Прокофьева. Чтобы был стиль, чтобы было понятно, что ты в курсе событий, чтобы была программа интересная, но и без срывов.

– История с конкурсом Чайковского большая, сложная и это история про любовь публики тоже. Большое значение имеет как тебя встречают и принимают. Он же начался с победы Вана Клиберна, которого носили на руках. То есть это вообще конкурс про любовь, действительно. Про обожание и и про коннект с залом!

– На конкурсе такого масштаба даже просто участие имеет большое значение. Оно дает узнаваемость дома и концерты дома. Есть очень много случаев, когда люди участвовали и не проходили в финал, иногда даже во второй тур, но получали какие-то ангажементы, какие-то концерты и контракты. И карьера шла в гору. Есть при этом обратные случаи.

– Нельзя отменить музыку Баха, Шопена, Листа, американских композиторов и пианистов. Я не могу и не хочу их отменять. Да не надо их отменять. Пусть приезжают наоборот и смотрят. У нас есть что показать, у нас есть что посмотреть и не просто посмотреть, а ахнуть от того, что вы увидите.

Публикуется по материалам авторской программы «Антонимы»

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