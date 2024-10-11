«Я верила в тебя, а ты верил в прошлое»: телеведущая Irina Rony представила дебютный трек «Осколки»

Телеведущая и певица Irina Rony с гордостью представляет свой дебютный трек под названием «Осколки», в котором она затрагивает тему болезненного расставания. Песня стала настоящим отражением сложных и порой мучительных эмоций тех, чьи сердца были вдребезги разбиты когда-то самыми близкими людьми.

Новинка «Осколки» погружает слушателя в мир мелодичных и проникновенных аккордов, которые словно обнимают, позволяя прочувствовать всю гамму переживаний. Строки, наполненные особой искренностью и глубиной, вовлекают и приглашают каждого вспомнить и пройти свой собственный эмоциональный путь. А главный посыл композиции заключается в том, что через страдания и преодоление испытаний мы обретаем новую жизнь.

«Здесь нет фальши — только чистая исповедь. И в этом принятии и восстановлении себя — истинный смысл композиции. «Осколки» станут отдушиной для девушек и женщин, переживших расставание. Эта баллада напомнит им о том, что они не одиноки и однажды смогут собрать осколки своего счастья воедино и вновь обрести гармонию», — прокомментировала релиз Irina Rony.