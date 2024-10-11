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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я верила в тебя, а ты верил в прошлое»: телеведущая Irina Rony представила дебютный трек «Осколки»

editor
By editor
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irina rony

Телеведущая и певица Irina Rony с гордостью представляет свой дебютный трек под названием «Осколки», в котором она затрагивает тему болезненного расставания. Песня стала настоящим отражением сложных и порой мучительных эмоций тех, чьи сердца были вдребезги разбиты когда-то самыми близкими людьми.

Новинка «Осколки» погружает слушателя в мир мелодичных и проникновенных аккордов, которые словно обнимают, позволяя прочувствовать всю гамму переживаний. Строки, наполненные особой искренностью и глубиной, вовлекают и приглашают каждого вспомнить и пройти свой собственный эмоциональный путь. А главный посыл композиции заключается в том, что через страдания и преодоление испытаний мы обретаем новую жизнь.

«Здесь нет фальши — только чистая исповедь. И в этом принятии и восстановлении себя — истинный смысл композиции. «Осколки» станут отдушиной для девушек и женщин, переживших расставание. Эта баллада напомнит им о том, что они не одиноки и однажды смогут собрать осколки своего счастья воедино и вновь обрести гармонию», — прокомментировала релиз Irina Rony.

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