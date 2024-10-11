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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Женя Малахова возвращается на музыкальную сцену с треком «Потому что не было тебя»

editor
By editor
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женя малахова

Экс-солистка популярной группы Reflex и актриса, Женя Малахова, с радостью анонсирует своё возвращение на музыкальную сцену с треком «Потому что не было тебя». Этот сингл совместно с продюсером Славой Тюриным, с которым артистка сотрудничала в течение шести лет в рамках проекта Reflex, стал возвращением к корням и новым этапом в её творческой карьере.

«Я долго уходила от музыки, снимаясь в кино, но в конечном итоге поняла, что это то, без чего я не могу и, главное, не хочу», — делится Женя. «Многие уговаривали меня вернуться, и в момент, когда мы со Славой встретились, то поняли, что я должна вернуться на сцену именно с материалом группы, в которой была солисткой целых 6 лет».

Женя верит — судьба решила вмешаться в её жизнь, чтобы отложить возвращение в музыку. «В это время я забеременела вторым ребёнком, и было принято решение перенести выход песни. Это стало для меня особым знаком», — поделилась певица.

«Моя дочка Павла, которой сейчас три месяца, действительно пришла как чудо, изменив все мои планы и открыв для меня материнство с другой стороны. Я полностью посвящаю эту песню ей — «Павла, потому что не было тебя». С её приходом в мою жизнь начали происходить удивительные вещи, и я все больше понимаю, что всё происходит в нужное время и с нужными людьми».

Песня «Потому, что не было тебя» обещает стать не только музыкальным событием, но и личной историей, трогающей сердца слушателей. Женя вдохновляется новыми эмоциями, которые дарит ей материнство. Артистка уверена: «Мама девочки — это что-то особенное».

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