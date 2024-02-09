Яна Рудковская прокомментировала выход сериала на ТНТ и поделилась личными историями в своём телеграме

Звёздный продюсер Яна Рудковская поделилась историями взаимоотношений с наемными работниками. В своём телеграм-канале она рассказала о том, с какими проблемами ей пришлось сталкиваться, отправляясь в отпуск или доверяя горничным дорогие вещи. По словам Рудковской все эти случаи можно объединить названием нового сериала ТНТ – «Бедные смеются, богатые плачут».

«Я захожу в ванную и вижу свою сумку Hermes Birkin. В мокрой ванне. Под краном. То есть, вот прям под прямым сильнейшем напором воды. Если вы думаете, что я почти плачу, вспоминая это, вы думаете правильно. Понятно, что с ней стало — кожа испортилась, форма скукожилась, весь вид был уничтожен», – делится Рудковская.

Также продюсер рассказала, как помощник по дому решил взять машину её супруга Евгения Плющенко, и чем занимались две домработницы в её отсутствие.

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» рассказывает об обитателях роскошного особняка на Рублёвке. Хозяин сообщает, что умирает, бывшие жены уже мысленно делят наследство, а сыг притворяется сотрудником усадьбы, чтобы подкатить к новой горничной. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.