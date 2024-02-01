Блогеры в деле: Кристина Таспин провела свое конференц-шоу в Москве

Кристина Таспин, креативный продюсер известных блоггеров, ведущая Fashion People Awards и блогер с миллионной аудиторией успешно провела крупное конференц-шоу в Москве. Мероприятие под названием «Сила Вселенной. Тренды 2024 в продвижении, продажах и запусках» состоялось 25 января и привлекло внимание многочисленной аудитории.

На конференции выступили сама Кристина, эксперт поличному бренду и владелец компании «МОРЕТУТ» – Артем Венскель, а также ученики премиальной программы: креативный маркетолог – Наталия Анарбаева, криптобосс – Марк Иванов, кондитер и наставник – Белла Аманакаева, ментор личной трансформации – Асия Кадралинова, владелец PR-агентства – Татьяна Александрова, энерго-коуч – Татьяна Соло, эксперт по бизнесу – Юлия Евенко, кризисный коуч – Анастасия Амелькина и владелец отдела продаж №1 – Екатерина Рафаелян.

Событие было очень насыщенным и интересным. Среди знаменитостей, присутствовавших на мероприятии, были певец Тони, а также множество медийных личностей, блогеров и экспертов. Кристина Таспин успешно осуществила свою задумку с проведением конференц-шоу и стремится к постоянному росту и достижению новых высот.