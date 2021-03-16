«Малер. По краю Вечности». Премьера в Концертном зале «Зарядье»

25 марта 2021 года в Концертном зале «Зарядье» состоится мировая премьера музыкально-пластической композиции «Малер. По краю Вечности».
В основе проекта, созданного режиссером Михаилом Елисеевым, – вокальные циклы Малера на стихи Фридриха Рюккерта «Песнь о земле» и «Песни об умерших детях», а также стихи японских поэтов. «Спектакль отражает опыт переживаний мужчины и женщины, переживших потерю ребенка. Боль утраты, неверие в случившееся, отказ от реальности… Провести зрителей через катарсис к просветлению – в этом цель спектакля, и для этого мы обратились к произведениям Малера», – объясняет режиссер проекта Михаил Елисеев.
В спектакле соединятся музыка, хореография и поэзия. За поэтическое слово в спектакле отвечает актер Владимир Кошевой, за хореографию – прима-балерина Большого театра Марианна Рыжкина.
«Мы идем от музыки, – говорит режиссер, – Музыка, безусловно, первична. И перенести основной акцент на что-либо другое невозможно. Как говорил Иосиф Бродский, «когда я слышу музыку, все остальное становиться фоном».
Сочинения Малера прозвучат в исполнении Александры Дурсеневой (меццо-сопрано), Владимира Слободяна (фортепьяно) и Татьяны Осколковой (арфа).
«Впервые я пела «Песни об умерших детях» 10 лет назад. Малер – это абсолютно мой композитор, но, чтобы петь такую музыку, нужно многое пережить и в жизни, и в творчестве. У меня, слава богу, этот опыт есть. Очень многое заложено в моем голосе, глубины которого я и сама не знаю», – говорит Александра Дурсенева.
Звезда Большого театра Александра Дурсенева известна поклонникам оперы своими камерными программами и мультижанровыми проектами, идея которых – трансформация классического вокального произведения в сценическую композицию с элементами драматического театра и балета (пластики).
«Мы достигли такого уровня, что возникла потребность в универсальности – объединить разные жанры, говорить на разных языках: музыки, театра, танца, пластики, современных технологий». – объясняет Александра Дурсенева.
Огромным успехом пользовались программы певицы, посвященные русским композиторам, а также Сен-Сансу, Чилеа. В 2020 году состоялась премьера спектакля «Курт Вайль: Kabarett Musik». К сожалению, из-за пандемии оценить ее смогли только 25 процентов зрителей в зале ММДМ.
«Честно говоря, я пребывала в сомнениях относительно того, стоит ли делать программу «Малер. По краю Вечности» сейчас, когда ковид унес столько жизней, но музыка Малера и стихи Рюккерта не о страхе смерти. Это музыка света, она учит нас, что смерть – это не конец всего. Я не религиозный человек, но я вижу этот «край вечности», когда пою «Верую» Рахманинова или Малера».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.