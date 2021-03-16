«Малер. По краю Вечности». Премьера в Концертном зале «Зарядье»

25 мар­та 2021 года в Кон­церт­ном зале «Заря­дье» состо­ит­ся миро­вая пре­мье­ра музы­каль­но-пла­сти­че­ской ком­по­зи­ции «Малер. По краю Вечности».

В осно­ве про­ек­та, создан­но­го режис­се­ром Миха­и­лом Ели­се­е­вым, – вокаль­ные цик­лы Мале­ра на сти­хи Фри­дри­ха Рюк­кер­та «Песнь о зем­ле» и «Пес­ни об умер­ших детях», а так­же сти­хи япон­ских поэтов. «Спек­такль отра­жа­ет опыт пере­жи­ва­ний муж­чи­ны и жен­щи­ны, пере­жив­ших поте­рю ребен­ка. Боль утра­ты, неве­рие в слу­чив­ше­е­ся, отказ от реаль­но­сти… Про­ве­сти зри­те­лей через катар­сис к про­свет­ле­нию – в этом цель спек­так­ля, и для это­го мы обра­ти­лись к про­из­ве­де­ни­ям Мале­ра», – объ­яс­ня­ет режис­сер про­ек­та Миха­ил Елисеев.

В спек­так­ле соеди­нят­ся музы­ка, хорео­гра­фия и поэ­зия. За поэ­ти­че­ское сло­во в спек­так­ле отве­ча­ет актер Вла­ди­мир Коше­вой, за хорео­гра­фию – при­ма-бале­ри­на Боль­шо­го теат­ра Мари­ан­на Рыжкина.

«Мы идем от музы­ки, – гово­рит режис­сер, – Музы­ка, без­услов­но, пер­вич­на. И пере­не­сти основ­ной акцент на что-либо дру­гое невоз­мож­но. Как гово­рил Иосиф Брод­ский, «когда я слы­шу музы­ку, все осталь­ное ста­но­вить­ся фоном».

Сочи­не­ния Мале­ра про­зву­чат в испол­не­нии Алек­сан­дры Дур­се­не­вой (мец­цо-сопра­но), Вла­ди­ми­ра Сло­бо­дя­на (фор­те­пья­но) и Татья­ны Оскол­ко­вой (арфа).

«Впер­вые я пела «Пес­ни об умер­ших детях» 10 лет назад. Малер – это абсо­лют­но мой ком­по­зи­тор, но, что­бы петь такую музы­ку, нуж­но мно­гое пере­жить и в жиз­ни, и в твор­че­стве. У меня, сла­ва богу, этот опыт есть. Очень мно­гое зало­же­но в моем голо­се, глу­би­ны кото­ро­го я и сама не знаю», – гово­рит Алек­сандра Дурсенева.

Звез­да Боль­шо­го теат­ра Алек­сандра Дур­се­не­ва извест­на поклон­ни­кам опе­ры сво­и­ми камер­ны­ми про­грам­ма­ми и муль­ти­жан­ро­вы­ми про­ек­та­ми, идея кото­рых – транс­фор­ма­ция клас­си­че­ско­го вокаль­но­го про­из­ве­де­ния в сце­ни­че­скую ком­по­зи­цию с эле­мен­та­ми дра­ма­ти­че­ско­го теат­ра и бале­та (пла­сти­ки).

«Мы достиг­ли тако­го уров­ня, что воз­ник­ла потреб­ность в уни­вер­саль­но­сти – объ­еди­нить раз­ные жан­ры, гово­рить на раз­ных язы­ках: музы­ки, теат­ра, тан­ца, пла­сти­ки, совре­мен­ных тех­но­ло­гий». – объ­яс­ня­ет Алек­сандра Дурсенева.

Огром­ным успе­хом поль­зо­ва­лись про­грам­мы певи­цы, посвя­щен­ные рус­ским ком­по­зи­то­рам, а так­же Сен-Сан­су, Чилеа. В 2020 году состо­я­лась пре­мье­ра спек­так­ля «Курт Вайль: Kabarett Musik». К сожа­ле­нию, из-за пан­де­мии оце­нить ее смог­ли толь­ко 25 про­цен­тов зри­те­лей в зале ММДМ.

«Чест­но гово­ря, я пре­бы­ва­ла в сомне­ни­ях отно­си­тель­но того, сто­ит ли делать про­грам­му «Малер. По краю Веч­но­сти» сейчас, когда ковид унес столь­ко жиз­ней, но музы­ка Мале­ра и сти­хи Рюк­кер­та не о стра­хе смер­ти. Это музы­ка све­та, она учит нас, что смерть – это не конец все­го. Я не рели­ги­оз­ный чело­век, но я вижу этот «край веч­но­сти», когда пою «Верую» Рах­ма­ни­но­ва или Малера».

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