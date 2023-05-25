Явление! В Omelchenko Gallery откроется выставка популярного музыканта Andro

В Omelchenko Gallery 25 мая состоится открытие выставки выставки «Явление» популярного музыканта Andro, где он дебютирует как художник. Выставка «Явление» пройдет при поддержке VK, а также проекта ARTПатруль Юрия Омельченко, основателя Omelchenko Gallery.

Работы Andro составляют одну мультивселенную Gipsy. Художник признается, что на создание картин его вдохновляет Бог, религии и знаки символов, что откружают нас. Вселенная Gipsy загадочная, таинственная и опасная. Как магическом зеркале, в ней отражены важнейшие моменты нашей общей истории, чтобы вновь напомнить об уроках, похоже, так и не усвоенных человечеством. Мистер Сантос, главный персонаж работ Andro, путешествует по Gipsy, чтобы найти потерянного отца и предотвратить повторение страшных событий, с которыми людям вновь придется столкнуться, если удача ему не улыбнется. Разноцветная, праздничная карусель Gipsy легко оборачивается мучительным Вечным возвращением – все зависит от того, как на нее посмотреть.

Выставка продлится до 25 июня. Посетить ее могут все желающие.

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