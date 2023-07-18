В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ОТ ЛЕКТОРИЯ «DОСТОЕВСКИЙ»

В петербургском пространстве «Севкабель Порт» появилась инсталляция от лектория «Dостоевский» в виде двери, которая по совместительству является «порталом» в основные исторические вехи России.

Каждый, кто открывает дверь, становится зрителем какого-то исторического события за счет красочных роликов в современном дизайне. И не только зрителем, но и слушателем – ведь демонстрация сопровождается бодрым ритмом и речитативом в рэп-исполнении от лица выдающихся личностей своих эпох.

Организаторы считают важным популяризацию и приобщение общества, и в особенности молодежи, к истории нашей страны через современные технологии. Публикуемые в сообществе лектория VK клипы идут в ногу со временем и отвечают потребности юной аудитории в интересном и динамичном контенте.

Таким образом, познание истории в формате «сухого» изучения дат и событий уходит в прошлое, становясь больше развлечением для ума.

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