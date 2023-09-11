Юрий Николаев представил свою автобиографическую книгу на ММКЯ

Презентация книги «Здесь всё по-честному» народного артиста РФ Юрия Александровича Николаева состоялась на главной сцене Московской международной книжной ярмарки. Эта книга представляет собой искренний рассказ легенды российского телевидения о своем тверском пути, семье, друзьях, работе и о том, как сегодняшние звезды делали первые шаги на сцене. Книга стала экскурсом в историю легендарной «Утренней почте» и «Утренней звезде».

Мне было важно рассказать опыт своей жизни, свою историю как она есть, без прикрас — пусть она послужит вдохновением для тех, кто сегодня тоже хочет покорить мир своим талантом», — рассказал Юрий Николаев.

Юрий Николаев смог создать собственную методологию поиска детских талантов. В книге собран опыт поколений тех, кто покорял сцену и верил в себя. Юрий Александрович отметил, что могут меняться форматы, но желание подрастающего поколения «стать звездой» никуда не денется.

«Эта книга — сборник опыта прошлого для тех, кто сегодня хочет стать звездой и не только в музыкальной или телевизионной сфере, но звездой в любой профессии. Потому что Юрий Николаев давал возможность и надежду, показывая, что все возможно, — отметил на презентации книги куратор издательства «Красный квадрат» Владек Дарман.

В рамках презентации на сцене прошли выступления участников проекта «Голос. Дети» и ребят из вокально-музыкальной академии «Утренняя звезда» Юрия Николаева. Поклонники таланта знаменитого ведущего смогли подписать первые экземпляры книги «Здесь все по-честному» у Юрия Николаева.

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