«Мне кажется, все пахнет гарью»: Музей АРТ4 открыл персональную выставку Михаила Першко

Музей АРТ4 открыл персональную выставку Михаила Першко «Мне кажется, все пахнет гарью». Этот проект станет финальным эпизодом в рамках серии выставок новых молодых художников – победителей Премии АРТ4.

Михаил Першко. Постамент

Художник представит итог достаточно продолжительной и трудоемкой работы с металлом – довлеющие по своему масштабу над человеческим ростом массивные чугунные скульптуры и литые алюминиевые барельефы. Выстроенные в общий маршрут объекты – поваленный постамент от памятника, карусель, крюк и литые полуабстрактные образы, обугленные и оплавленные, а, возможно, те, что выжили и закалились – представляют собой обозначения некой жизни «после».

Любая история всегда выглядит очень логично «после», задним числом прослеживается ее замысел. Но если пытаться проживать ее здесь и сейчас вместе с ее участниками, строй рассыпается. Ничто не выглядит предрешенным. Ее герои все время ошибаются, обстоятельства меняются, от игроков как будто ничего не зависит. Проект Першко – повод остановиться и увидеть некий постфактум: «Когда мир куда-то стремительно катится, и ты не знаешь выход, то катишься вместе с ним и ловишь мимолетный кайф. Я хотел, чтобы зритель на какой-то промежуток времени насладился пластикой, материальностью объектов».

Михаил Першко – художник из Санкт-Петербурга, окончил художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова, государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица (в настоящий момент является преподавателем академии). Работает в жанре инсталляции, в качестве инструментов использует металл.

Выставка завершит работу 7 октября 2023 года.

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