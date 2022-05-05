5 стильных образов для свиданий от певицы и композитора Кати Чистовой

Катя Чистова прошла путь от исполнения каверов и участия в шоу «Голос» до полного погружения в собственное творчество и создания концерта-мюзикла «Мне нужна любовь». Она не только музыкант, автор-исполнитель, обладательница необычного тембра голоса, но и, бесспорно, яркая личность. Постоянные перевоплощения, смена образов, отражение внутреннего во внешнем и внешнего во внутреннем — то, в чем она профи. Катя рассказала нам, как артистично подойти к одному из самых и трепетных моментов в жизни девушки — свиданию.

Прямо сейчас на всех цифровых платформах вышла новая песня Кати Чистовой «Небо плачет» в уникальном авторском стиле симфо-кантри. Несмотря на грустное название, это светлая романтическая баллада о любви, способной преодолеть любые преграды. И, естественно, о красоте. Ведь она в конечно итоге спасет мир. Можно и даже нужно быть нарядной, даже когда идет дождь. Красота и мода — это в первую очередь разговор о силе и уверенности. И конечно, кредо Кати Чистовой — дело в шляпе. В буквальном смысле: головной убор, по ее мнению, — признак настоящей леди.

Total Black

Монохром — это вовсе не скучно, а в последние сезоны — еще и ультрамодно. Единство цвета позволяет не только подчеркнуть все достоинства фигуры, визуально вытянуть силуэт, но и открывает невероятный простор для игры с фактурами и материалами. Глянцевая лакированная обувь гармонично дополняет матовый аутфит, а тонкий трикотаж водолазки оттеняет «второй слой» плотного пальто. И конечно, не стоит забывает про аксессуары. Ремень на уровне талии «собирает» весь образ воедино и позволяет гармонизировать объемы по правилу двух третей. Акцент на талии визуально «удлиняет» ноги.

Подходит для легкой и непринужденной пешей прогулки с перерывами на уютный “кофе-брейк”. После променада на набережной так приятно заглянуть в уютное местечко. Удачный выбор обуви на платформе добавляет комфорта, но, что редкость, не в ущерб сексуальности. Это отличная замена каблукам и шпилькам, очень органичная для городской леди. Легкое пальто всегда можно сбросить в помещении, а когда нужно, оно спасет от ветра. Выбор для практичного и уютного вечера.

Французский шик

Классический аутфит парижанки — берет, полосатая тельняшка. Не хватает только свежего багета в руках. Но и здесь Катя Чистова нетривиальна — лук разнообразит не только макияж, яркая помада и прическа, но и еще один неочевидный прием. Яркий акцент спрятан от нас под тельняшкой — именно поэтому он столь притягателен и хочется все больше его рассматривать. Ярким аксессуаром стала не сумочка, не ремень, не серьги, а более остроумная деталь — футболка цвета фуксии. Мы балансируем на грани, но не переходим черту, чтобы не перегрузить образ. Все это буйство сверху призвана уравновесить классическая черная юбка-миди. И волки сыты, и овцы целы — есть и игривость, и вызов, и кокетство, но при этом баланс превыше всего. Катя не пренебрегает одним из важнейших стилевых правил: не более трех цветов в образе или другой его вариацией — ахроматические цвета (черный, белый, серый) + один яркий акцент.

Подходит для городская романтики будней — завтрак или совместный ланч с коллегой с легким флиртом за чашечкой кофе. Концерт французской музыки или показ французского кино. Или … на улочках парижа. Рядом с Эйфелевой башней — а, в крайнем случае, рядом с Останкинской.

Струящееся кантри

Белое платье в стиле бохо со всей его расслабленностью сбалансировано элементами кантри — американской фермерской романтики. Здесь «решают» виртуозная работа с цветом и ультрамодная деталь — расширенный ремень-баска. Романтический стиль таит в себе опасность быть слишком наивным и девчачьим. Поэтому все чаще стилисты предпочитают использовать его не в чистом виде, а «уравновесить» своей противоположностью. Все чаще в этой роли выступает байкерская косуха, что уже становится общим местом. А Катя Чистова предпочла замшевую рубашку в качестве верха, чем дала новое прочтение устоявшейся формуле.

Оптимально для пикника на природе, отдыха на даче у мангала, путешествия на лодках и катамаранах.

Ковбойское родео

Я всегда на коне — образ подчеркивает не только все изгибы тела, но и силу и независимость. Плотные прямые джинсы фаосна straight и сексаульная, насколько это возможно для повседневности, трикотажная водолазка. Все это — в дополнении с «ковбойским» ремнем из грубой кожи с мощной металлической пряжкой. А шляпа — последний штрих, придающий утилитарному образу шарм героини вестерна.

Представлет образ-конструктор для мультизадачных леди, у которых бизнес-утро переходит в ламповый вечер.. В офисе — без шляпы, а вечером аксессуар добавит шарма. Образ идеален, чтобы произвести на спутника впечатление умной и сдержанной собеседницы.

Пижамная вечеринка de lux

Самый смелый и экспериментальный образ женщины с загадкой, на грани артистизма и сексуальности. Нежный утонченный шелк, игра с оверсайзом и эстетикой будуара. Черный бомбер добавляет элемент спорт-шика и задает кокетливый и авантюрный тон. Ультрамодный укороченный лиф подчеркивает ультимативную женственность, брюки-палаццо визуально увеличивают рост. Образ в эстетике домашнего шика от Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани». Вроде бы, она только проснулась, но при этом — невероятно обворожительна. Легкая небрежность здесь весьма уместна и продумана.

Уместно на светской вечеринке вы будете заметнее всех. Но можно и в путешествие — в роскошном отеле было бы эффектно спуститься в этом образе на завтрак. Но этим все не ограничивается. Образ подойдет и для ужина в люксовом ресторане — если вы хотите всенепременно подчеркнуть принадлежность к креативному классу.

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