Значимая для индустрии красоты выставка «Сделано в России» состоится в Москве уже этой осенью. Мероприятие пройдет с 2 по 3 ноября 2022 года на площадке Красного Октября.

В рамках форума представители бизнеса в сфере «бьюти» и органы государственной власти получат возможность для открытого диалога и обсудят ключевые вопросы индустрии. Мероприятие станет важным событием не только для Москвы, но и для всей России – это отвечает общей стратегии независимости России от мировой конъюнктуры и позволит отечественным компаниям ускорить процесс импортозамещения.

Сегодня «красивый» бизнес является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики, отличаясь высокотехнологичным промышленным производством косметической продукции и оборудованием для салонов красоты, клиник эстетической медицины.

Несмотря на то, что промышленная отрасль красоты и эстетики столкнулась с трудностями, российский бизнес не изолируется от глобального мира и стремится к созданию устойчивой модели развития.

Одной из главных целей проведения выставки «Сделано в России» стало объединение предпринимателей и власти для нахождения актуальных решений. Ожидается, что в выставке-форуме примут участие более 5000 посетителей из B2B-сегмента индустрии красоты, а также 65 компаний.

В рамках форума участники смогут посетить несколько экспо-зон, среди которых:

Парикмахерская зона (профессиональная косметика, домашний уход, трихология, инструменты и оборудование, аксессуары, расходные материалы, барберинг);

Визаж, ресницы, брови (красители и препараты для работы, препараты для ламинирования, инструменты и аксессуары, декоративная косметика);

Зона косметологии (аппаратная косметология, депиляция и эпиляция, профессиональная и домашняя косметика, инструменты и оборудование, СПА и уход за телом);

Парфюмерия (парфюмерия, ароматерапия, ароматы для помещений);

Ногтевой сервис (профессиональная косметика, домашние уходы, подология, инструменты и расходные материалы);

Контрактное производство (ингредиенты и сырье, упаковка, лабораторные услуги, СТМ, разработка рецептур).

На них будут представлены бренды «Сделано в России», поставщики и производители сырья. Также для аккредитованных СМИ будет организована специальная пресс-зона для проведения интервью зона. Помимо этого, на мероприятии будет находиться зона профессиональной программы, а также зоны для проведения деловой части форума.

Все участники смогут ознакомиться презентациями новых достижений и перспективных разработок компаний, посетить мастер-классы от профессионалов индустрии красоты, узнать о новых брендах и воспользоваться специальными ценами на продукцию.

В рамках панельной дискуссии будет обсужден ряд ключевых вопросов индустрии, среди которых:

Меры господдержки: действующие и желаемые. Что готовят власти и какой еще поддержки ждут производители отрасли?

Параллельный импорт и экспорт. Взгляд на Азию. Формирование международной сырьевой базы;

Упрощение процедуры получения регистрационного удостоверения, как инструмент ускорения процесса импортозамещения и борьбы с «серым рынком»;

Логистические решения для малого и микробизнеса.

Спикерами мероприятия выступят:

Роман Чекушов – директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ;

Сергей Мытенков – вице-президент, Российский союз промышленников и предпринимателей;

Андрей Ветлужских – заместитель Председателя Экспертного совета по развитию ВЭД Комитета по экономике Госдумы РФ, вице-президент Национальной Ассоциации цифровой экономики, член Общественного Совета Федеральной таможенной службы;

Егор Иванков – Президент ГК САЛЮС, Председатель комиссии по развитию Креативных индустрий, Совета по Финансово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты РФ;

Григорий Ладышев – Руководитель Представительства Акционерного общества «Российский экспортный центр» в Московской области. Михаил Садченков, заместитель директора Фонда «Росконгресс».

Главной сессией мероприятия станет панельная дискуссия «Индустрия красоты в эпоху санкций». В рамках диалога представителей бизнеса и органов власти пройдет обсуждение вопросов по формированию сырьевой базы (как внутри страны, так и в тесном взаимодействии с дружественными странами), будут затронуты нюансы логистических решений для малого и микробизнеса, законодательного регулирования и другие. Участники форума также обсудят объединение бизнеса и власти в поисках общих решений как стратегическую основу​ для российских производителей отрасли красоты и здоровья. В дискуссии примут участие представители Министерства промышленности и торговли, Российского-экспортного центра, Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Торгово-промышленный палаты, Государственной Думы РФ.

Участники мероприятия также смогут завести деловые знакомства и встретиться со звездными гостями. Так, мастерством парикмахерского искусства поделятся Руслан Татьянин, Александра Эдельберг, Максим Лазарев, Алексей Хазов, Алексей Кабанов, Лев Кравец, Елизавета Запрудина, Гения Розен, Александр Блинов и другие.

Выставку-форум посетят также приглашенные звездные гости. Среди них знаменитости и звезды шоу-бизнеса, кино и тв: Елена Захарова, Лоя, Ирина Ортман, Иван Юрьев, Митя Фомин, Саша проджект, группа Бандерос, группа Дорогой дневник, Вячеслав Макаров, блогеры: Татарка FM, Helen_yes, Мама клуб и др.

Завершится форум на торжественной ноте – в конце вечера состоится вручение Первой премии в области красоты и здоровья «Сделано в России». Лучших из лучших выберут представители жюри, а поздравить номинантов придут известные деятели культуры, политики, бизнес элиты и шоу-бизнеса.

Когда: 2 и 3 ноября 2022 года.

Где: Пространство на «Красном Октябре» по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, 6 стр.3, этаж 4, 5.

Официальный сайт https://madeinrussianbeauty.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.