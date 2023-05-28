На фест-форуме «Российская Креативная Неделя – Дальний Восток» обсудили профессиональный путь молодого архитектора

В рамках фест-форума «Российская Креативная Неделя — Дальний Восток», который в этом году проходит впервые в Приморье, прошла сессия «Говорит архитектура».

Мероприятие проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участники сессии обсудили профессиональный опыт в архитектуре, трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты на Дальнем Востоке, и навыки, которыми должен обладать архитектор сегодня. Как начать свой путь в архитектуре, учась в университете, где найти единомышленников и как продвигать себя в архитектурной среде?

Модератором сессии выступила Ольга Шубникова, руководитель отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО «Креативная экономика», руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В дискуссии приняли участие: Анна Шаповалова – архитектор бюро «Гуреевлайн», магистр МАРХИ (Государственная академия), победительница Всероссийского урбанистического хакатона «Города»; Анжелика Гришко – архитектор, студентка ДВФУ, победительница Всероссийского урбанистического хакатона «Города»; Анастасия Никитина – архитектор, победительница Всероссийского урбанистического хакатона «Города»; Анастасия Гончарук – директор дальневосточной молодёжной организации East Architects, руководитель студенческого архитектурного бюро ДВФУ, помощник Главы города Владивостока по молодёжной политике.

Спикеры архитектурного стендапа «Говорит архитектура» рассказали как строился их карьерный путь, историю неудач и успехов. Поделились опытом участия в архитектурных конкурсах и воркшопах, как молодому архитектору с нуля и без связей выйти на профессиональный уровень и получить свой первый заказ?

Ольга Шубникова, руководитель отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО «Креативная экономика», руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города»:

«За несколько лет мы обучили более 1000 участников из 60 субъектов, создали 23 региональных проекта благоустройства с реализацией до 2026 года от Калининграда до Владивостока. Молодые архитекторы являются создателями среды, которая способствует формированию креативности сообщества. Инвестируя в их развитие и поддерживая их карьерный путь, мы не только повышаем творческий потенциал и жизнеспособность профессии архитектора, но также способствуем росту и процветанию творческих людей, повышению креативной экономики России», — отметила Ольга Шубникова.

Тему влияния участия в хакатоне “Города” на карьеру поддержала архитектор, победительница Всероссийского урбанистического хакатона «Города» Анастасия Никитина. «Я междисциплинарный специалист, который попал архитектором в урбанистический хакатон «Города» в прошлом году. Могу сказать, что работа среди студентов невероятно заряжает и перестраивает мозг. В команде происходит переопыление, я перенимаю много крутых идей от молодых архитекторов. В нашей работе важно создавать разностороннюю команду. На личном опыте могу сказать, что кадровый вопрос – это большая проблема в регионе, нужны профессиональные люди, «свежие» головы. Очень важно, чтобы они были с амбициями, но здоровыми, готовые продолжать учиться», — отметила Анастасия Никитина.

Анна Шаповалова, архитектор бюро «Гуреевлайн», магистр МАРХИ (Государственная академия), победительница Всероссийского урбанистического хакатона «Города»:

«Если говорить про дизайн-код, всю материальную среду, которая существует в России, нет какого-то единого однообразия. Думаю, мы сейчас должны это все переосмыслять, приспосабливаться к среде, в которой мы существуем. Мне кажется, очень интересно знать крутых архитекторов, перенимать их опыт и как-то адаптировать к современным условиям, чтобы делать комфортную среду на базе того, что уже существует в городе».

Форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» продлится до 27 мая включительно. Деловая программа проходит на площадках кинотеатра «Океан». Масштабная фестивальная часть на улицах города – это музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль минтая «О!Мега вкус».

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