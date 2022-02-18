«КРАЙ БУНТАРЕЙ. Современное искусство Владивостока. 1960–2010-е». По следам работ и участников выставки

Семь лет назад в Центре современного искусства Заря открылась выставка «КРАЙ БУНТАРЕЙ. Современное искусство Владивостока. 1960–2010-е», созданная в партнерстве с галереей современного искусства «Арка», Приморской государственной картинной галереей и площадкой «Артэтаж». В экспозиции были представлены работы молодых художников Владивостока и пионеров приморского неофициального искусства.

Как изменилась сцена современного искусства Приморья за последние 7 лет и что стало с участниками-«бунтарями»?

Кураторами этого проекта выступили руководительница ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте и Вера Глазкова, основательница галереи современного искусства «Арка», научной консультанткой – кандидатка искусствоведения Наталья Левданская.

Данная выставка – это первая попытка рассказать о современном искусстве Владивостока как о едином процессе, к которому принадлежат свои участники и особая линия развития событий, начиная с 1960-х годов и по сегодняшний день.

По итогам беспрецедентного по временному и жанровому охвату проекта, реализованного на площадке «Зари», был выпущен одноименный каталог, в который вошли тексты искусствоведа и куратора Андрея Ерофеева, исследовательницы современного искусства Юлии Лидерман, арт-критика и вице-президента ТСХР Арсения Штейнера, кураторки и продюсерки Яны Гапоненко и специалиста по литературе и искусству Дальнего Востока, Приморского края и Русского Зарубежья Александра Лобычева.

Экспозиция путешествовала по стране: в 2016 году «Край бунтарей» был представлен в петербургском музее «Эрарта», а в 2017 обновленная выставка открылась в Московском музее современного искусства.

В 2016 году проект стал претендентом на государственную премию в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект». Спустя четыре года «Заря» снова была номинирована на премию и вошла в число победителей с другим проектом, также связанным с локальными исследованиями: выставка IN RESIDENCE представила часть произведений, созданных за пятилетний период работы нашей арт-резиденции. Для местной художественной сцены этот проект стал настоящей возможностью диалога с метрополией. Для начинающих авторов – важным шагом в собственном становлении. С момента открытия выставки с участниками «Края бунтарей» происходили радостные и печальные события, открывались новые выставки, менялся статус институций.

Поместье Голубицкое

В 2020 команда ЦСИ «Заря» объявила о начале работы нового проекта – Фонда искусства «Голубицкое», расположенного на территории действующего винодельческого хозяйства. Фонд сохраняет базовые методологические разработки «Зари» и реализовывает их на новой территории, чтобы создать удобную платформу для художников, исследователей и кураторов. Центр современного искусства «Заря» сократил площади выставочных залов и количество образовательных программ, но продолжает функционировать как общественное пространство с лекторием, читальным залом, коворкингом, книжным магазином и постоянной экспозицией – ретроспективной выставкой «Сон Зари».

Выставка-читальный зал в галерее «Арка»

С партнёрами проекта также произошли важные изменения: так, «Артэтаж», лишившийся несколько лет назад помещения и статуса музея, сначала обрел новые залы в здании Дома Демби (историческом памятнике эпохи модерна), а совсем недавно официально стал муниципальным центром современного искусства.

«Арка» по-прежнему занимается активной выставочной деятельностью, участвует в некоммерческих и благотворительных проектах, поддерживает художников молодого поколения и начинающих кураторов.

Приморская галерея получила поддержку Фонда Потанина по результатам участия учреждения в программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», которую благотворительная организация проводила совместно с Московской школой управления «Сколково» с 2019 по 2021 год. Само пожертвование – это взнос в эндаумент-фонд картинной галереи, который стал первым музейным эндаумент-фондом на Дальнем Востоке России.

Сообщество «33+1» в составе многоликого Паши Шугурова стало участником Первой Триеннале российского современного искусства в Музее «Гараж», а его самопровозглашенный «соперник» Алексей Круткин, также обладающий внушительным списком гетеронимов, – во Второй.

Круткин в настоящий момент является одним из самых узнаваемых владивостокских художников за пределами Дальнего Востока. За время, прошедшее с открытия «Края бунтарей», он успел побывать в резиденциях «Зари», «Голубицкого», мастерских «Гаража», провести несколько персональных выставок и принять участие в большом количестве коллективных проектов, уехать из Владивостока и снова вернуться. Работы «художника-поделочника» хранятся в коллекции ММСИ. В 2021 году Алексей стал номинантом международной премии Zverev Art Prize.

Андрей Дмитренко теперь живет и работает в Москве. Художник окончил институт современного искусства «БАЗА», принимает участие в коллективных выставках и открыл целых шесть персональных выставок и два совместных проекта (с Устиной Яковлевой и Кириллом Михайлиным).

На улицах Владивостока по-прежнему можно увидеть узнаваемые граффити Кирилла Крючкова. Помимо работы с городской средой, художник участвует в выставках, акциях, резиденциях, ярмарках, занимается диджеингом. Недавно завершилась его персональная выставка в «Артэтаже», а документацию проекта «Два», созданного совместно с Валерием Чтаком, можно посмотреть в наших выставочных залах.

Выставка Александр Киряхно, «Реликварий» в пространстве Cube.Moscow

Главная кураторка «Зари» Алиса Багдонайте основала галерею современного искусства «Алиса». Недавний проект галереи – «Реликварий» – персональная выставка Александра Киряхно, одного из самых загадочных художников приморской арт-сцены. Экспозиция, подготовленная в коллаборации с владивостокской галереей «Арка», открылась в большом зале арт-пространства Cube.Moscow. На выставке представлены предметы разных периодов творчества Киряхно, начиная с 1990-х годов: живопись, графика, коллаж, ассамбляж, а также ткани. Выставку можно посмотреть до 20 февраля.

Не обошлось и без печальных новостей: за время, прошедшее с момента открытия «Края бунтарей», не стало искусствоведа Александра Лобычева, скульптора Валерия Ненаживина, художников Геннадия Омельченко и Виктора Серова. В 2020-м году движение ДВР при трагических обстоятельствах лишилось двух участников, фамилия одного из них – ученого и художника Александра Каганского – стала коллективным псевдонимом группы.

В настоящий момент ДВР базируется на севере Приморья в поселке Горноводное и почти не выступает во Владивостоке, но документацию интерактивного проекта «Весна блаженная», с которым художницы вошли в число лауреатов «Инновации-2020» можно увидеть в экспозиции «Сон Зари». Также до 17 апреля выставку с участием Дальневосточных разлучниц можно будет увидеть в музее PERMM.

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