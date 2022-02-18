На ВДНХ открывается выставка, посвященная 115-летию гаража последнего российского императора

19 февраля 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открывается специализированная выставка «Царский выезд». Она познакомит посетителей с историей гаража Николая II и событиями последнего десятилетия Российской империи.

Экспозиция «Царский выезд» является главным событием весеннего сезона в Музее Гаража особого назначения ФСО России. На выставке будут представлены уникальные «моторы» времен правления последнего российского императора. Многие экспонаты специально собраны из музейных и частных коллекций России и Европы. Среди ретролегенд: паровой автомобиль Serpollet, двухместный гоночный Benz, пушка, оборонявшая ставку Верховного Главнокомандующего в Могилеве, «рабочая лошадка» Первой мировой войны — White TAD, отечественная автомобильная марка «Руссо-Балт», великолепный Hispano-Suiza, скоростной Berliet, элегантный Studebaker, роскошный Rolls-Royce, популярный в начале ХХ века De Dion-Bouton, утонченный Renault, а также мотоцикл Indian. Всю эту технику можно будет не просто увидеть, но и узнать историю ее появления в России и мире.

Гости выставки смогут окунуться в атмосферу времени, наполненную бурными событиями автомобильной жизни. Это и гонки на императорский приз, и первые российские автомобильные салоны, и поездки Николая II по стране, и работа сборочных цехов Русско-Балтийского вагонного завода, и фронтовые будни автомобильной роты, и многое другое. Кроме роскошных царских автомобилей в экспозиции будут представлены: редкая кинохроника, подлинные предметы дворцового быта, исторические костюмы и не публиковавшиеся ранее документы.

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