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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Замуж невтерпёж»: VITA CHIKOVANI выпустила главную песню всех свадеб

editor
By editor
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vita-chikovani

Этим летом певица и блогер, ведущая и звезда телешоу «Влюбись, если сможешь» и «Новые звезды в Африке» на ТНТ, финалистка реалити-шоу «Последний герой» на ТВ-3 VITA CHIKOVANI не перестает удивлять фанатов. Артистка выпустила новый сингл «Замуж невтерпёж» с элементами народного фольклора под нескучный аккомпанемент русской гармони, порадовав слушателей и подруг — как незамужних, так и замужних, поскольку трек претендует на звание главной песни всех свадеб.

В заводной и веселой новинке рассказывается история о том, как многие девчонки мечтают встретить своего суженого и выскочить за него замуж, но на деле избранник так и не решается сделать предложение. «А где колечко?» — спрашивает героиня и безудержно танцует в такт музыки: сто процентов, на девичнике под такую песню точно не соскучишься. И даже девушки в разводе, которые грустят и думают, что их жизнь на этом остановилась, слушают трек, танцуют и улыбаются, потому что и им когда-нибудь снова сделают предложение!

«Я не пойму, чего ты ждешь?
Я жду, когда ты меня возьмешь!
Ну, почему ты не поймешь?
Мне уже замуж невтерпеж!»

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