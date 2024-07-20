«Замуж невтерпёж»: VITA CHIKOVANI выпустила главную песню всех свадеб

Этим летом певица и блогер, ведущая и звезда телешоу «Влюбись, если сможешь» и «Новые звезды в Африке» на ТНТ, финалистка реалити-шоу «Последний герой» на ТВ-3 VITA CHIKOVANI не перестает удивлять фанатов. Артистка выпустила новый сингл «Замуж невтерпёж» с элементами народного фольклора под нескучный аккомпанемент русской гармони, порадовав слушателей и подруг — как незамужних, так и замужних, поскольку трек претендует на звание главной песни всех свадеб.

В заводной и веселой новинке рассказывается история о том, как многие девчонки мечтают встретить своего суженого и выскочить за него замуж, но на деле избранник так и не решается сделать предложение. «А где колечко?» — спрашивает героиня и безудержно танцует в такт музыки: сто процентов, на девичнике под такую песню точно не соскучишься. И даже девушки в разводе, которые грустят и думают, что их жизнь на этом остановилась, слушают трек, танцуют и улыбаются, потому что и им когда-нибудь снова сделают предложение!

«Я не пойму, чего ты ждешь?

Я жду, когда ты меня возьмешь!

Ну, почему ты не поймешь?

Мне уже замуж невтерпеж!»