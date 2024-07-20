РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Чувства бурлят лавой» – NATALIYA выпустила новый летний сингл «Love Love»

«Чувства бурлят лавой» – NATALIYA выпустила новый летний сингл «Love Love»

editor
By editor
64
nantaliya love love

19 июля NATALIYA представила публике свою новую музыкальную поп-композицию. «Love Love» – это летний трек-признание в любви, который будет актуален во все времена. Мелодия с легкостью перенесет вас в пространстве и времени, на берег моря к любимому человеку.

Лето – это маленькая жизнь, позволяющая прочувствовать весь спектр эмоций. С буйством природы просыпаются и чувства, бурлящие в сердце словно лава. Именно эту атмосферу сильной, свободной любви и передаёт сингл певицы NATALIYA «Love Love».

Композиция дает глоток свежего воздуха, позволяя почувствовать ветер в волосах, сбежать от всего мира в тихий приморский оазис, к любимым людям, к пьянящему бризу океана.

Предыдущая статья
Творческая встреча с создателями фильма «20/22» прошла в Академии «Меганом»
Следующая статья
NATALIYA

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru