«Чувства бурлят лавой» – NATALIYA выпустила новый летний сингл «Love Love»

19 июля NATALIYA представила публике свою новую музыкальную поп-композицию. «Love Love» – это летний трек-признание в любви, который будет актуален во все времена. Мелодия с легкостью перенесет вас в пространстве и времени, на берег моря к любимому человеку.

Лето – это маленькая жизнь, позволяющая прочувствовать весь спектр эмоций. С буйством природы просыпаются и чувства, бурлящие в сердце словно лава. Именно эту атмосферу сильной, свободной любви и передаёт сингл певицы NATALIYA «Love Love».

Композиция дает глоток свежего воздуха, позволяя почувствовать ветер в волосах, сбежать от всего мира в тихий приморский оазис, к любимым людям, к пьянящему бризу океана.