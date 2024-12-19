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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Завершились съемки праздничного музыкального фильма «Новогодний экспресс»

editor
By editor
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новогодний экспресс
Фото © пресс-служба PREMIER

Завершились съемки праздничного музыкального фильма «Новогодний экспресс», которые проходили в кинопарке «Москино». Яркое новогоднее приключение приглашает зрителей проводить старый год на RUTUBE в компании Дмитрия Харатьяна, Ивана Охлобыстина и Анны Хилькевич. Увлекательная история, полная приключений, новых знакомств, а также ярких погонь, настроит зрителей на новогодний лад и создат атмосферу настоящего праздника. Фильм «Новогодний экспресс» создан при поддержке кинопарка «Москино» (АНО «Кинопарк»).

По сюжету, главный герой Витя (Ефим Петрунин) тайно садится на поезд без билета, чтобы добраться до семьи и провести Новый год с женой и сыном. Однако строгий начальник поезда в исполнении Ивана Охлобыстина следует уставу даже в самый волшебный праздник в году и всеми силами пытается поймать нарушителя и высадить его из поезда. Вите помогает добрая проводница в исполнении Анны Хилькевич, которая верит, что в Новый год каждый имеет право на чудо. Добрая и поучительная новогодняя сказка не оставит никого равнодушным, а внимательные зрители заметят отсылки к советскому фильму «Поезд едет на восток».

Исполнительница одной из главных ролей Анна Хилькевич поделилась своими впечатлениями от проекта: «Это кино про новогоднее чудо и мечты. Это кино, которое вселяет в души людей ощущение волшебства, которое каждый человек ждет в канун Нового года. Это совпадает с характером моей героини. Она проводница, которая не устала от своей работы, в отличие от других сотрудников поезда. Внутри нее все еще живет ребенок, и она верит в то, что волшебство есть».

Съемки фильма прошли на новой площадке «Москино», которая открылась в сентябре этого года. На студии были выстроены полномерные декорации вокзала, а сцены в поезде снимались в настоящих вагонах. Часть съемок прошла под открытым небом, зрители увидят на экранах настоящую снежную зиму, которая только усилит новогоднее настроение при просмотре.

За 12 съемочных дней в декорациях «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово» съемочная группа и актеры совершили тысячекилометровые невероятные путешествия в вагонах поезда, на вокзале и под открытым небом. В кино, как и в кинопарке «Москино», возможно почти все.

Дмитрий Харатьян рассказал о том, как проходили съемки картины: «Съемки проходят бодро, дерзко и стремительно. На площадке чувствуется атмосфера праздника, и я надеюсь, она проникнет через экран к зрителю».

Режиссером фильма «Новогодний экспресс» стал Эльдар Шарифф. В проекте также снялись Олег Газманов, Екатерина Моргунова, Юта, Юлия Сулес, группа «Зверобой», Radio Tapok, Наташа Медведева и многие другие.

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