Завершились съёмки фильма Алёны Полуниной «Среди мёртвых, среди живых»

В декабре в Луганской Народной республике завершились съёмки документального фильма Алёны Полуниной «Среди мёртвых, среди живых».

Картина повествует о деятельности Межведомственной рабочей группы по розыску жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти под руководством советника главы ЛНР Анны Сороки. Одним из результатов этой деятельности является открытие мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» под Луганском в начале декабря этого года.

«Здесь захоронены 394 мирных жителей и военнослужащих. Это граждане Народной Республики. Среди них также есть защитники Донбасса, есть жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, которые также стали жертвами киевских силовиков при освобождении городов и поселков в ходе специальной военной операции. Среди них – женщины, старики, заживо сожженные киевскими силовиками инвалиды из Кременского дома-интерната. Все эти люди были убиты только лишь потому, что приняли твердое решение разговаривать на привычном и понятном для нас русском языке, остаться в дружбе с нашим братским народом, с которым у нас одна культура, одна вера, – с Россией. За это нас убивали», – заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии открытия.

Одним из главных героев фильма выступил Даниил Стяжкин, заместитель командира полевой команды Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти. По его словам, деятельность организации не ограничивается работой с останками – параллельно ведется активность по гуманитарному треку.

«Гуманитарная составляющая – добрая половина нашей деятельности. В зимний период мы снижаем активность в поисковом направлении, но выполняем огромную работу по оказанию помощи жителям освобожденных территорий», – рассказал он в интервью MovieStart, которое выйдет в начале 2024 года.

Стяжкин уточнил, что в последние два месяца активисты помогают жителям разрушенного в ходе боевых действий города Попасная, в котором на данный момент проживает 260 человек, включая десятерых детей.

«Треть населения Попасной осталась на территории ЛНР, часть из них впоследствии была эвакуирована в ДНР, а две трети было насильно вывезено в тогда ещё подконтрольный украинской стороне Артёмовск. Это город героически освобожден 9 мая 2022 года невероятными усилиями наших солдат. Город практически полностью разрушен. Первое, что мы сделали, привезли продукты питания, медикаменты, утеплили жильё. На днях мы завершили миссию “Здоровье Донбасса” при поддержке Московского патриархата. При помощи патриарха Кирилла нам выделили нескольких врачей общей категории, и мы провели обследование всех жителей города Попасная, четверых даже экстренно госпитализировали, то есть люди до обследования не знали о том, что им нужна срочная медицинская помощь», – уточнил собеседник издания MovieStart.

Напомним, что съёмки начались весной этого года. Изначально планировалось, что фильм будет посвящен деятельности одного из отделений Следственного комитета РФ в Донецке, Луганске и Мариуполе на примере расследования преступлений боевиков батальона «Азов». Однако в силу определённых причин создатели приняли решение снимать фильм на другую, не менее острую тему.

Черновая версия картины была представлена в ряде городов страны: Астрахани, Барнауле, Донецке, Казани, Кемерове, Уфе, Ялте, Ярославле, до конца года её увидят жители Архангельска, Грозного и Твери. Фильм был положительно воспринят первыми зрителями.

Это уже не первая картина Алёны Полуниной о Донбассе. В фильмографии режиссёра – фильм «Варя» и «Своя республика».