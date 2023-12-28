Музей Победы посвятил выставку Василию Дегтярёву

27 декабря Музей Победы представил обновленный экспозиционный проект «Герои тыла». Раритеты из фондов музея об одном из первых Героев Социалистического Труда – Василии Дегтяреве – выставлены в музейном пространстве «Подвиг Народа». Проект приурочен к 85-летию учреждения звания Героя Социалистического Труда.

«Василий Дегтярёв вторым в стране был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 2 января 1940 года, в день 60-летнего юбилея, он получил от Сталина поздравления по этому поводу по телефону. Имя Василия Алексеевича стоит в одном ряду с именами таких талантливых оружейников, как Николай Фёдорович Макаров, Михаил Тимофеевич Калашников, Фёдор Васильевич Токарев и Георгий Семёнович Шпагин. К наиболее значимым достижениям Дегтярева относят создание ручного пулемета ДП и пистолета-пулемета ППД», – рассказали в Музее Победы.

На выставке представят около 15 предметов. Среди экспонатов – ручной пулемет Дегтярева образца 1927 года, пистолет-пулемет Дегтярева образца 1940 года, сумки для магазинов, прибор Баркова для снаряжения магазинов ДП, опытный образец магазина к ППД образца 1940 года и многое другое. Выставку дополнят более 10 тематических архивных фотоснимков из фондов Музея Победы.

Материалы временной экспозиции расскажут, как во время Великой Отечественной войны знаменитому конструктору удалось в течение месяца спроектировать и наладить выпуск противотанковых ружей ПТРД, которые уже 29 августа 1941 года принял на вооружение ГКО. Василий Дегтярев за годы своей деятельности создал образцы оружия для всех родов войск Красной Армии, которые успешно поражали врага на земле, в воздухе и на море.