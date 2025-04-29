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Завершились съёмки медицинского комедийного сериала «Склиф»

editor
By editor
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склиф
Фото © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ и продюсерская компания «Медиаслово» завершили съёмки совместного проекта — медицинского комедийно-драматического процедурала «Склиф», который выйдет на телеканале ТНТ и онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

Сюжет сериала рассказывает о врачах, которые каждую смену спасают жизни пациентов, сталкиваются с профессиональными вызовами, предрассудками коллег и учатся находить баланс между работой и личной жизнью. Каждый эпизод «Склифа» — это одна смена, полная острых медицинских случаев и человеческих историй.

В актёрском составе проекта — Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семён Серзин, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская и другие. Главную героиню сыграла Кристина Асмус, однако она была отстранена от работы над проектом незадолго до завершения съёмок из-за конфликтов на съёмочной площадке.

Режиссёром проекта выступила Мария Агранович. Продюсерами стали Данила Шарапов, Пётр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

«В России всегда любили медицинские сериалы, но “Склиф” — это не просто сериал про отношения в больнице. Это процедурал с характером, с динамикой, с яркими героями. Да, в проекте несомненно будет фирменный почерк ТНТ, но в первую очередь это история о врачах, которые каждый день делают невозможное. Мы уверены, что “Склиф” станет хитом на долгие годы – и на ТНТ, и на Кинопоиске», – говорит директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

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