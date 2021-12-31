«Слышь, малая» — Джаро и Ханза вернулись с новым разрывным треком!

В то время, когда все елки наряжены, хозяйки режут оливье, а Дед Мороз уже спешит к нам, любимые артисты тоже не оставили поклонников без подарков! Хитмейкеры современности — дуэт Джаро и Ханза — в преддверии Нового Года выпустили свежий трек «Слышь, малая». Релиз удивит и порадует всех поклонников этого творческого тандема!
Танцевальный и зажигательный — то, что нужно для безудержного веселья до самого утра.
«Слышь, малая» завирусился в сети еще до премьеры. Сниппет разлетелся по всем социальным сетям, ворвался в ТикТок и рилзы Инстаграма. Пользователи охотно снимают короткие видео под новый бомбический трек. А 29 декабря, сразу после официального релиза, новая песня залетела в мировой чарт «Shazam»!
Ребята работают вместе не так давно, свой первый совместный сингл они записали в 2017 году, и всего за 4 года добились невероятного успеха и признания поклонников и коллег по сцене.
Популярность дуэта Джаро и Ханза растет стремительно, каждый новый трек моментально оказывается в топе всех стриминговых площадок.
Многотысячная армия фанатов с нетерпением ждет каждого свежего релиза.
«Слышь, малая» скоро точно будет звучать повсюду!
Слушай первым, пока это не стало мейнстримом!
Новый трек уже доступен на всех музыкальных площадках!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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