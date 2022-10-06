Завод «Октава» стал партнером «Детской Новой волны-2022»

4 октября 2022 года в Артеке стартовал финал «Детской Новой волны — 2022». «Октава», актив Госкорпорации Ростех, поддерживает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки уже не первый год. В этот раз от имени R&D-центра завода одному из победителей вручат специальный приз — сертификат на вокальную радиосистему OWS-U1200H. Она предназначена для работы со звуком в театрах, съемочных павильонах, лекториях, на концертных и любых других профессиональных площадках.

Первая презентация вокальной системы состоялась в Калифорнии на крупнейшей в мире выставке музыкального и звукового оборудования The NAMM Show 2022. Совсем недавно Октава продемонстрировала ее впервые в России на Light + Audio Tec. Линейка беспроводных вокальных систем Октавы будет включать в себя модели с одним или двумя ручными передатчиками, а также вариант с поясным передатчиком и микрофоном на оголовье. В комплект входит лаконичный стационарный приемник в металлическом корпусе с ярким и информативным LED-экраном.

«В финал “Детской Новой волны” прошли 12 исполнителей из 9 стран. Артистам, которые много перемещаются по сцене, больше подходят беспроводные девайсы. Именно поэтому мы решили подарить нашу новинку — беспроводную радиосистему. Она сможет чисто сможет чисто передавать голос со сцены и не стеснять движения артиста проводами. Для высокого качества и надежности беспроводной линии связи радиосистема снабжена функцией True Diversity, а функция IR-синхронизации упрощает соединение», — сообщила генеральный директор R&D-центра «Октава ДМ» Любовь Стальнова.

В линейке новых продуктов предусмотрены такие показатели частотного диапазона, дальности приема-передачи сигнала и времени автономной работы передатчиков, которые равны или превышают заявленные технические характеристики существующих на рынке радиосистем зарубежных производителей.

Программы поддержки и развития детского творчества из года в год приобретают всё большую актуальность. Завод «Октава» проводит мастер-классы по вокалу в рамках фестивалей и семейных праздников, а также оснащает учреждения культуры своими микрофонами.

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