В Театр Образцова возвращается цирк

Центральный театр кукол, созданный Сергеем Образцовым, открылся в 1931 году спектаклем известного кукольника Ивана Зайцева «Цирк на сцене». Эта цирковая программа с марионетками вызывала у зрителей бурную радость. Еще бы! Акробаты на трапеции и жонглёры, серые в яблоках лошадки, всевозможные трюки и сам Петрушка — тоже на нитях!

И вот, спустя 91 год, на сцене Театра Образцова снова появился цирк — «Цирк на нитях»! Знаменитый авторский спектакль Виктора Антонова, лауреата премии «Золотая Маска», был создан в 1993 году и объехал множество стран Европы, Азии и Америки. А теперь это цирковое шоу для всей семьи вошло в репертуар Театра кукол имени Образцова, в котором Виктор Антонов стал главным художником.

Создатель и исполнитель спектакля «Цирк на нитях» Виктор Антонов рассказал об особенностях и секретах жанра кукольного цирка.

Цирк в куклах – это трюки и фокусы

Есть фактически отдельный жанр в театре кукол — трюковая марионетка. Он предполагает использование не одной конкретной конструкции, а той, что нужна для исполнения номера. Дальше все зависит от фантазии кукольника. Одни номера и трюки существуют давным-давно, а другие рождаются на наших глазах. Бывает, что и старые наработки приобретают новое и неожиданное звучание. И это невероятно интересная задача для кукольника, своего рода вызов — сделать опыт своим, а не просто повторить номер. Когда же удается придумать что-то новое в жанре — это большая удача! Так у меня простой интерес сделать традиционный набор трюковых кукол перерос в некий азарт и получился целый спектакль.

Как создаются трюковые куклы

Сами куклы рождаются по-разному. Одну можно сделать за три дня, на другую уйдет год, но не факт, что сложность будет гарантией успеха. Вообще, трудно не сами куклы изготовить, а придумать, что с ними делать. Ведь театральная кукла без идеи — это просто красивый сувенир. У меня одна кукла так провисела на стене лет семь, пока в голове не родилась одна маленькая идея, которая вдохнула смысл и оправдала ее существование в спектакле.

Марионетки – особый жанр

Меня часто спрашивают, сложно ли не запутаться в нитях марионетки? Но, во-первых, совсем не нужно дергать все нити одновременно. В конкретное время вообще работают одна-две нити, остальные просто держат куклу в нужном положении. А не запутаться в них помогает время, затраченное на репетициях, память физического действия.

Ближайшие показы спектакля: 6 и 18 октября в 15.00.

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