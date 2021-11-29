Выставка Карины Барабановой «Помедленнее» в галерее и арт-магазине Cubed

Новая серия работ московской художницы Карины Барабановой — это ироничное осмысление общества потребления. Купить и поглотить: удовольствие от потребления вечно актуально. Серия работ Карины Барабановой «Помедленнее» — это живописные (холст, акрил) скриншоты страниц интернет-магазинов соблазняют необычными леденцами. Можно разглядеть эротические метафоры, психоаналитические аллюзии, оммажи поп-арту, исследование мемов, а можно просто повеселиться, как считает художница.
Карина Барабанова закончила МХУ «Памяти 1905 года», МВХПУ (Строгановка), МГОПУ (Московский Государственный открытый педагогический университет), живет и работает в Москве. 17 лет рисовала иллюстрации для российского Playboy и других глянцевых журналов. С 1999 года участвует в выставках современного искусства. Область интересов: исследование шаблонов человеческого восприятия, психология интернет культуры и особенно всевозможные мемы, ироническое столкновение контекстов традиционного наследия и современного мира.
Выставка завершит работу 22 декабря 2021 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.