«Зенит навсегда»: культовая история футбольной команды

зенит навсегда
Фото: PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE (входят в состав «Газпром-Медиа Холдинга») представляют «Зенит навсегда» — масштабный проект, который включает полнометражный фильм и документальный сериал из пяти эпизодов, посвященные столетней истории сине-бело-голубых. Производством занимается студия издания Спортс при поддержке PREMIER.

Петербургский «Зенит» — это футбольная гордость великого города и целой страны. Это любовь миллионов болельщиков. Это история легендарных побед, остающихся в памяти поколений, и горьких неудач, без которых невозможен профессиональный спорт.

Уникальный проект «Зенит навсегда» — подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий.

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Петербурга — музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.

