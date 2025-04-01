Знаменитый хит Максима Дунаевского «Непогода» получил новую жизнь. Современный стиль и содержание композиция приобрела благодаря исполнению певицы NYUSHA в коллаборации с ChinKong и стихам Михаила Гуцериева.

Идейным вдохновителем и продюсером новой «Непогоды» выступил Паша Люмин, над саундом песни работал продюсер и композитор ChinKong (Владимир Чиняев), свои штрихи в звучание трека внесла и обладательница Grammy, певица и продюсер POLINA (Полина Гудиева).

Михаил Гуцериев написал стихи к куплетам новой версии. Сложность творческой задачи поэта заключалась в том, чтобы не уступить в хитовости и бережно отнестись к первоисточнику. Культовый припев «Непогоды» написал поэт-песенник, журналист и переводчик Наум Олев, которого, к сожалению, уже нет с нами. Михаилу Гуцериеву удалось гармонично соединить два уникальных стиля в одном произведении и вложить в песню новый смысл и эмоции.

Впервые «Непогода» прозвучала в 1983 г. в знаменитом телефильме-сказке «Мэри Поппинс, до свидания». Бархатный голос Павла Смеяна так запал в сердца зрителей, что вскоре песню запела вся страна. После бесчисленных каверов и включений на советском радио и ТВ «Непогода» закрепила за собой титул золотого хита.

Первое исполнение новой версии состоялось на Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Вступление заинтриговало зрителей: поёт NYUSHA, а на сцене – ChinKong в образе ди-джея и балет. Певица в образе современной Мэри Поппинс появилась чуть позже, сделав эффектный пролёт над залом на трапеции. Артистка исполнила песню с присущей ей энергетикой, как заводной танцевальный трек.

«Песня напоминает мне о том, что непогода – лишь период, а самое главное, даже в это время не упускать истинный дар – драгоценную жизнь! Непогода всегда будет временной, а ей на смену обязательно придёт самое счастливое и радостное время», – говорит певица.

Максим Дунаевский поделился, что новая версия «Непогоды» вызвала у него положительное впечатление, так как сохранила эмоциональную составляющую, вложенную первоначально.

«Плохо, когда на месте старой песни появляется просто новая. Но когда обновление является дополнением в стихах и музыке – это то, что надо, – подчеркнул маэстро. – NYUSHA, оставаясь собой, несколько изменила свою стилистику. И это очень ценно, когда исполнитель имеет возможность и ресурс гибко поменять стиль для другой песни, с другими нотами и другой эмоцией. Стихи Гуцериева, удачно дополняющие стихи Олева, вместе с современной аранжировкой и своим прочтением песни артисткой дают новую, надеюсь, не менее счастливую жизнь песне!»

Новая «Непогода» – это о том, что близко всем людям: невзгоды проходят, остаются любовь и музыка. Луч надежды – «но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя» – вновь объединил разные поколения. В скором времени певица приступит к съёмкам клипа «Непогода».