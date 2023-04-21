Знаменитый Петлюра дарит вторую жизнь хитам

Многократный лауреат премии «Шансон года» и других музыкальных наград Виктор Дорин перевыпустил песню «Я променял гитару на любовь», в которой рассказал историю любви всей жизни. Давно покорившая сердца слушателей романтическая композиция получила вторую жизнь благодаря ребрендингу.

Под его фирменный тембр выросло несколько поколений, а его яркие, искренние песни становятся саундтреками к нашумевшим сериалам. Артист, 15 лет выступавший под своей родной фамилией Петлюра, неожиданно для всех сменил прославленное имя, однако заслуженной зрительской любви не растерял.

Композиция «Я променял гитару на любовь» давно звучит на радиостанциях. Почему же на новом этапе творчества Виктор Дорин решил подарить перерождение именно этой проверенной временем песне ? В ней завораживает все – красивые цыганские мотивы, узнаваемый тембр и драматичный сюжет со счастливым финалом. Но главная причина, по словам артиста, в том, что она описывает судьбоносные события. Однажды решившись изменить жизнь, Виктор пошел на жертвы ради заветной любви.

«В этой песне – история моей семьи, моей главной любви,– делится Виктор Дорин,– Я продал другу дорогую сердцу гитару, чтобы улететь к любимой женщине в дальние края. Если вы хотите начать новый счастливый путь, не бойтесь чем-то жертвовать и помните: удача сопутствует смелым. А гитара ко мне всё-таки вернулась спустя 10 лет».

По признанию исполнителя, повзрослевший, с новой философией, на новом творческом пути он остается верен своей истории и дорожит работами времен бренда Петлюры: «Я очень ценю эту композицию и благодарен ее автору, моему другу Косте Губину за достоверную передачу этих удивительных событий»,– говорит Виктор Дорин.

Выступление с песней «Я променял гитару на любовь»:

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